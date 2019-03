Konfetti mit Florian Silbereisen

Unter Fans gilt es als das Event des Jahres: „Das große Schlagerfest 2019“ – präsentiert von Florian Silbereisen, Entertainer, Fernsehmoderator und Ex-Freund der Genrekaiserin Helene Fischer.

In Nürnberg fällt der Startschuss für die neue Tournee, am Samstag, 30. März, lädt das Schlagerfest alle Party-Wütigen und Schlagerfans in die SAP Arena nach Mannheim. Beginn ist 19.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr).

Mit dabei bei der Show, die Schlagerherzen höher schlagen lässt, sind KLUBBB3 – die Schlagerband von Silbereisen, Jan Smit und Christoff –, die Stargäste Matthias Reim und Michelle, die vor kurzem ihre gemeinsame Single „Nicht verdient“ veröffentlicht haben, Voxxclub, die mit Silbereisen bereits auf Tournee waren, sowie der Shootingstar Eloy de Jong, der mit seiner ersten Schlager-Single „Egal was andere sagen“ überzeugte. Zusammen mit den Breakdancern der DDC werden sie für viel Schwung und Konfetti in der Rhein-Neckar-Region sorgen. Weitere Konzerte sind in Hamburg, Nürnberg, München, Oberhausen und Wien geplant.

Bis Montag, 14 Uhr

Das „Morgen Magazin“ verlost dreimal zwei Karten für das Schlagerfest am 30. März in der SAP Arena. Um Ihr Los in die Trommel zu werfen, rufen Sie bis Montag, 18. März, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Kennwort „Schlagerfest“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, bekommt Tickets für das Schlagerfest unter Tel.: 0621/18 190 333 oder an allen Vorverkaufsstellen der SAP-Arena (saparena.de) ab 49,90 Euro. sba