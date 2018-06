Koreanische Spezialitäten in J2

Anzeige

Schon beim Vorspeiseteller, der jedem Gast im kleinen koreanischen Restaurant “Soban” in J 2,22 gereicht wird, weitet sich das europäische Geschmacksverständnis: frische, in Essig eingelegte Rettich- und Karottenstäbchen und in Sojasauce eingelegte Kartoffelstückchen regen den Appetit an und machen Lust auf mehr. Die Speisekarte des knapp 50 Plätze fassenden Restaurants zeichnet ein Bild der koreanischen Küche ab. „Wir bieten Spezialitäten aus fast jeder Region Koreas an“, erklärt Son Seok Park, Besitzer des Mannheimer Restaurants, im Gespräch, das von Isaac Won, Kellner im „Soban“, übersetzt wird. Der 44-jährige Küchenchef Son Seok Park stammt aus Seoul. Bevor er 2016 nach Deutschland gekommen ist, hat er in Korea in verschiedenen Restaurants als Koch gearbeitet. Das Mannheimer „Soban“, welches übrigens ein Ableger des gleichnamigen Restaurants in Heidelberg ist (Zwingerstraße 21) und von Son Seok Parks Neffen betrieben wird, hat er mit der Mission eröffnet, „den Menschen zu zeigen, was man in Korea isst“.

Früher Geheimtipp, heute allgemein bekannt

Info Restaurant Soban J2, 22 | 68159 Di – Fr 12 – 15 & 18 – 22 Uhr Sa 12 – 22 Uhr | So 17 – 22 Uhr restaurant-soban.de

Die Nummer 308 auf der Speisekarte, „Bi Bim Bap“ im Steintopf, dürfte dabei wohl das bekannteste Gericht aus der koreanischen Küche sein. Das „Bi Bim Bap“ besticht mit einer farbenprächtigen Komposition: in kleinen Grüppchen geordnet und auf Reis gebettet befinden sich im Steintopf Rindfleisch und verschiedene Gemüsesorten – gekrönt wird das Ganze mit einem Spiegelei. Wer nun etwas ratlos vor dem Teller sitzt, dem erklärt Kellner Isaac Won das weitere Vorgehen: „Man nimmt etwas von der scharfen Sauce, die wir dazu reichen – eine traditionell koreanische Chili-Paste („Gochujang“) –, rührt diese in das Gericht und vermischt dann alle Zutaten miteinander.“ Daher auch der Name: „Bi Bim“ heißt auf Deutsch in etwa so viel wie „durchrühren, vermischen“. Gegessen wird das Gericht traditionell mit einem Löffel. Die Chili-Paste sollte man allerdings vorsichtig hinzurühren, denn „scharf“ bedeutet in der koreanischen Küche wirklich scharf. „Gästen, die zu Hause eher nicht scharf essen, empfehlen wir definitiv mittelscharf“, sagt Won. Neben „Bi Bim Bap“ empfiehlt der Küchenchef seinen Gästen auch gerne eine weitere Spezialität: „Bulgogi“ (Nummer 205). „Ein Rindfleischeintopf mit hauchdünnem Fleisch, Glasnudeln und Gemüse in einer Marinade“, erklärt Won.