Legende setzt auf Klassiker

74 Jahre alt ist Eric Clapton am 30. März geworden, in Interviews spricht er offen über Hörprobleme und neurologische Diagnosen. Seinem Spiel und Gesang hört man das kaum an. Deshalb ist sein Konzert am Samstag, 8. Juni, 20 Uhr, ein absolutes Glanzlicht im Konzertkalender der SAP Arena. Dass „Mister Slowhand“ sich nach 2006 und 2014 dort zum dritten Mal die Ehre gibt, können die Hallenbetreiber als Ritterschlag verstehen. Denn Sir Eric ist ein Klangpurist, den manche Multifunktionsarena einmal und nie wieder gesehen hat. Im Vorprogramm erfüllt sich für Bluesrocker Marc Amacher, bekannt als Finalist von „The Voice Of Germany 2016“ vermutlich ein Lebenstraum.

Anrufen bis Montag, 14 Uhr

Was steht auf dem Programm? Wenn man drei Konzerte in der Londoner Royal Albert Hall Mitte Mai zum Maßstab nimmt, macht Clapton einen Bogen um das Material seiner jüngsten, etwas selbstironisch betitelten Platten „Old Sock“ und „I Still Do“. Neben vielen Bluesklassikern und großen Hits überraschte Clapton zuletzt bei einigen Shows in der Zugabe mit einer Adaption der Prince-Ballade „Purple Rain“.

Karten für „EC“ gibt es ab 80 Euro (plus Gebühren) unter Telefon 01806/57 00 00, 0621/18 190 333, 0621/10 10 11 oder auf eventim.de. Mit etwas Glück kommt man auch umsonst zum Auftritt des Weltstars: Das „Morgen Magazin“ verlost dreimal zwei Karten. Um bei unserem Gewinnspiel mitzumachen, rufen Sie bis Montag, 3. Juni, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz) und nennen Sie das Kennwort „Eric“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. jpk