Leinen los am Hafen 49

Es ist ein Samstag im Sommer. Der Beat wummert leise durch die Hafenstraße und die gelbe Neckarvorland-Brücke strahlt mit der Mittagssonne um die Wette. Bunte Fähnchen wehen im Wind, der Sand bahnt sich seinen Weg zwischen die Zehen und überall wippen glückliche Menschen mit kalten Getränkten zum Beat. Und das mitten am Tag.

Elektronische Tanzmusik am Verbindungskanal in Jungbusch

Info Hafen 49 Hafenstraße 49 | 68159 Mannheim hafen49.de

facebook.com/Hafen49

Was 2012 noch eher ein Geheimtipp bei Liebhabern von elektronischer Musik war, ist bei vielen mittlerweile zu einem festen Bestandteil der sommerlichen Wochenendplanung geworden: der Hafen 49. Die Lage der Location versprüht ihren ganz eigenen Charme. Am Verbindungskanal im Jungbusch gelegen, mit Blick auf Industriegelände und die ICE-Strecke im Hintergrund. Kann man mögen, wird man mögen – denn irgendwie passt hier alles. So auch das Konzept. Am Nachmittag legen am Hafen 49 regionale und nationale DJ’s auf, am Abend wird mit diesen im Loft in Ludwigshafen oder im Zimmer in Mannheim weiter gefeiert. Einmal Eintritt, doppelt Spaß. Am Mittag Open-Air, am Abend Club.