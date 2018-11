Lokale Helden haben Heimspiele

Mannheim.Die schönsten deutschen Elektropopgewächse wurzeln in der Provinz: Das trifft auf Drangsal aus Herxheim ebenso zu wie auf Sea Moya. Letztere Formation, 2014 in Mannheim gegründet, besteht aus dem in Heddesheim aufgewachsenen David Schnitzler und Elias Foerster aus dem Allgäu. Die beiden neo-psychedelischen Multi-Instrumentalisten leben inzwischen in Montreal.

Rückgriff auf die Tradition

Auf ihrem Debütalbum „Falmenta“ erweisen die beiden nach ihrer international ebenso wie auch an dieser Stelle gelobten Maxisingle „Baltic States“ (2016) erneut den 1960ern und 70ern die Reverenz. Dagegen bezieht sich ihr hierzulande schon etwas berühmterer Kollege Max Gruber (25) alias Drangsal seit seinem Echo-nominierten Erstling „Hariescheim“ von 2016 unter anderem auf düster-melancholischen New Wave der Marke Depeche Mode, Cure und The Smiths aus den frühen 80ern.

Zu Recht fühlt sich mancher Kritiker vom zweiten Album „Zores“ bisweilen aber ebenso an Die Ärzte erinnert, was auch an den inzwischen überwiegend deutschen Texten liegt. In der Gegenüberstellung könnte man sagen: Drangsal, der heute in Berlin lebt, ist schwarzes Leder. Das Musikmagazin „Spex“ nennt ihn respektvoll den „neuen Zuchtmeister deutscher Popmusik“.

Elemente des Krautrock

Sea Moya tragen hippe Bärte, lange Haare und schräge Klamotten. Schnitzler singt auf Englisch. Die Neo-Hippies machen kein Geheimnis aus ihrer Verehrung für Kraut-rocklegenden wie Can und Neu!. Eingedenk solcher Einflüsse, ihrer deutschen Herkunft und des Ohrwurmcharakters der neuen Songs ist in einigen Medien begeistert von Kraut-Pop die Rede.

Dabei sind der 28-jährige Musiktherapeut Schnitzler, der auch singt, und der Mannheimer Popakademiker Foerster Ende 2017 ins kanadische Montreal umgezogen. „Es gibt hier viele Bands und unabhängige Plattenlabels, die wir mögen“, sagt Schnitzler. Entstanden sind die neuen Sea-Moya-Stücke aber in jenem winzigen Dorf in den italienischen Alpen, nach dem die Produktion auch benannt ist: Falmenta.

Faible für Afro-Rhythmen

Charakteristisch sind psychedelische Synthesizer- sowie Gitarrenklänge und eine konstante Vorliebe für funky-federnd groovende Afrobeats. Mit eingängigeren Gesangsmelodien und deutlicheren Songstrukturen als zuvor überraschen Sea Moya ebenso wie Drangsal mit seinen deutschen Texten.

Doch vermögen beide zu begeistern: Drangsal füllt zurzeit Säle in deutschen Metropolen. Sea Moya werden bei Indie-Popfestivals und Konzerten in Kanada gefeiert. pj

Info: Am Freitag, 30. November, um 20 Uhr stellt Drangsal in Mannheims Alter Feuerwache sein Album "Zores" vor. Eintritt 23 Euro (Abendkasse). Am Donnerstag, 6. Dezember, 20 Uhr, präsentieren Sea Moya ihr jüngstes Werk "Falmenta". Eintritt: 14 Euro (Abendkasse).