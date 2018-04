Anzeige

Ich bin keine Mathe-Leuchte, aber stellen wir uns das Schloss, die Uni, als Grundlinie vor. Wir schauen in die City und sehen eine lange Straße (Kurpfalzstraße beziehungsweise umgangssprachlich oft Breite Straße genannt), durch die auch die Straßenbahn bis zur Kurpfalzbrücke fährt und unsere Mittelachse bildet. Sie teilt die Innenstadt in zwei Hälften. Links von dieser Straße liegen die Quadrate A bis K, rechts davon die Quadrate L bis U. Das Quadrat, das am nächsten zu dieser Straße liegt beginnt mit der 1. Die weitere Nummerierung der Quadrate erfolgt von dieser Straße wegführend. Durch das Hinzufügen einer Zahl zu unserem Buchstaben haben wir ein Quadrat – unseren Straßennamen. Natürlich gibt es auch ganz gewöhnliche Hausnummern. Die Nummerierung beginnt jeweils an der zum Schloss weisenden Straßenecke und verläuft in den Quadraten links von der Mittelachse liegend gegen den Uhrzeigersinn, rechts davon liegend im Uhrzeigersinn. Einen weiteren Anhaltspunkt bilden die zum Schloss parallel liegenden Planken. Wir freuen uns „Oh wie schön die Planken mit den vielen schönen Einkaufsgeschäften“ und wissen, dass die angrenzenden Quadrate O und P sind. Die Planken führen übrigens auch zum Wahrzeichen der Stadt, dem Wasserturm.

Jetzt kommt der verwirrende Teil, denn jede Regel hat ja bekanntlich ihre Ausnahmen und so kommt es, dass es eine unterschiedliche Anzahl an Quadraten pro Buchstabe gibt. Überwiegend gibt es sieben Quadrate, die A-Reihe geht jedoch lediglich bis 5, dafür gehen die C-Quadrate bis 8, S bis U bestehen aus 7 Quadraten. Der Rebell ist der Buchstabe L mit seinen 15 Quadraten, die auch auf der Schlossseite weitergehen. Zudem gibt es wegen Verwechslungsgefahr mit dem I kein J-Quadrat und das Mannheimer-Quadrate ABC endet mit dem U. Für mich trotzdem logisch und wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mich in New York so wohl fühle. Haben die doch einfach unsere Straßenlogik geklaut ;-)