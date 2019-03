Mathaisemarkt-Festzug wird nachgeholt

Der 440. Schriesheimer Mathaisemarkt geht am Freitag in seine zweite und letzte Runde. Schon in der Vergangenheit war das zweite Festwochenende alles andere als ein müder Ausklang – und das gilt in diesem Jahr mehr denn je: Denn der große Fest-umzug der Vereine, der vergangenen Sonntag wegen der Sturmwarnungen ausfallen musste, wird am kommenden Sonntag nachgeholt. Ab 14 Uhr ziehen nicht nur Motivwagen und kostümierte Fußgruppen der Vereine durch die Stadt, sondern auch ein Dutzend Fanfarenzüge aus ganz Südwestdeutschland, die sich am zweiten Wochenende traditionell in Schriesheim treffen. Bis zum Abschlussfeuerwerk am Sonntag, 21 Uhr, kann auf dem Rummel, im Festzelt und in den Straußwirtschaften kräftig gefeiert werden. -tin

