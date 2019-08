Mineralienmesse in Speyer zu Gast

Gleichsam in eine große Schatztruhe verwandelt sich die Speyerer Stadthalle, wenn dort am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, die Mineralienmesse ausgerichtet wird. Präsentiert werden unter anderem Edelsteine, Mineralien, seltene Steinstufen, Kristalle, Schmuck und Perlen. Im Rahmenprogramm können Kinder und Erwachsene Silberringe schmieden, außerdem wird eine kostenlose Edelsteinbestimmung angeboten. Ebenso können die Gäste einem Edelsteinschleifer bei der Arbeit über die Schulter schauen. Auch eigene Schätze kann man einem Mineralogen zeigen. Die Messe in der Stadthalle (Obere Langgasse 33) ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Einlass frei. mav

Speyer.