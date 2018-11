"Nachtkonsum" im Luisenpark: 350 Meter Strecke für Jäger und Sammler

Mannheim.Flohmärkte im November sind in der Regel wenig attraktiv. Nasses und kaltes Herbstwetter lädt nicht gerade zum Bummeln und Stöbern ein. Meistens scheitert das Vorhaben schon an der Uhrzeit. In den frühen Morgenstunden bei Wind und Wetter seinen Trödel los zu werden oder als Besucher nach Raritäten zu suchen, ist nicht jedermanns Sache. Der "Nachtkonsum" in der Festhalle Baumhain im Mannheimer Luisenpark hat den Spieß umgedreht. Am Samstagabend waren die Pforten des beliebten Flohmarkts von 17 bis 23 Uhr für die Besucher geöffnet.

Bereits zu Beginn der Veranstaltung ist der Andrang groß. So reihen sich die Gäste in der Schlange am Eingang und warten geduldig, bis sie die Halle betreten dürfen. Drinnen angekommen, müssen die Schnäppchenjäger und -sammler etwa 350 Meter absolvieren, bis sie einmal an allen Verkaufsständen vorbeigeschlendert sind, wie der Veranstalter mitteilt. 350 Meter, an denen sich Kleidung, Bücher, Schmuck, Schallplatten, CDs und noch vieles mehr aufreihen. Wer eine Pause braucht, kann sich im Vorraum der Halle stärken oder einfach nur der Livemusik lauschen. Während draussen der Regen einsetzt, kommen die etwa 1 200 bis 1 400 Besucher, so eine erste Schätzung des Veranstalters, drinnen im Trockenen auf ihre Kosten - egal, ob gezielt nach etwas gesucht wird oder der Gast sich davon überraschen lassen möchte, was es bei den verschiedenen Händlern so zu ergattern gibt.

"Ich hänge an allen Platten. Jede hat ihre eigene Geschichte“,

Beim Stand von Dieter sind das etliche CDs und Schallplatten. Rund einmal pro Monat ist der 70-Jährige mit seiner Sammlung auf Flohmärkten vertreten, sagt er. Der "Nachtkonsum" sei aber immer etwas Besonderes. Man merke, dass der Andrang etwas höher ist als bei gewöhnlichen Flohmärkten, was wohl an der Uhrzeit liege. Liebhaber egal welcher Musikrichtung können bei Dieters privater Plattensammlung fündig werden. „Meine größten Schätze sind zuhause und werden nicht verkauft, aber ich hänge an allen Platten. Jede hat ihre eigene Geschichte“, überkommt ihn ein wenig Wehmut ob der möglichen Verluste.

Bei der 20-jährigen Melina ist das nicht der Fall. Mit vier Koffern voller Kleidung ist sie in den Luisenpark angereist. „Endlich mal wieder den Schrank ausgemistet“, zeigt sie sich aus gutem Grund erleichtert, denn immerhin sind nach nicht einmal drei Stunden mehr als die Hälfte ihrer zahlreichen Pullover, Jacken, Kleider, Röcke und Schuhe vom Tisch. Sie sei froh um jedes Teil, das den Besitzer wechselt, erläutert Melina. Schon zum vierten Mal ist sie als Händlerin beim Mannheimer "Nachtkonsum" dabei. „Auf normalen Flohmärkten bin ich nie, nur hierher komme ich immer wieder gerne“, hebt sie hervor.

Von Jägern und Sammlern

Ein überfüllter Kleiderschrank war scheinbar bei vielen Händlern das Hauptargument, sich einen Standplatz in der Halle zu sichern. „Meine besten Zeiten sind vorbei, in die Sachen passe ich nicht mehr rein“, lässt ein Verkäufer beiläufig im Kundengespräch verlauten. Den 31-jährigen Nico stört das weniger, schließlich findet er ein Hemd für sich an jenem Stand. „Es gibt hier leider sehr wenige Männerklamotten, aber immerhin bin ich fündig geworden“, freut er sich. Für ihn war es das erste Mal überhaupt beim "Nachtkonsum", auch sonst ist er kein Flohmarkt-Besucher. „Ich wollte mich einfach mal überraschen lassen, was es hier so zu finden gibt. Normal sind Flohmärkte nichts für mich. Wenn ich am Wochenende frei habe, möchte ich auch gerne ausschlafen“, erklärt Nico.

Weniger erfolgreich als Nico ist der 34-jährige Björn. „Ich habe auf ein paar Comics gehofft, aber hier ist nichts zu holen“, zeigt sich der leidenschaftliche Sammler der bunten Hefte enttäuscht. Er blickt auf, sieht sich um und fügt lachend an: „Alles voller Kleidung. Mädels kommen hier scheinbar mehr auf ihre Kosten.“ Ohne Beute geht Björn trotzdem nicht: „Wenigstens habe ich noch was zum Zocken bekommen.“ Er zeigt auf ein Playstation-Spiel in seiner Hand. „Der Abend ist doch noch gerettet“, sagt er, und zieht von dannen.

Im Gegenteil dazu sind die drei Freundinnen Caroline, Sonja und Krissi, die alle Anfang 30 sind, voll in ihrem Element, auch wenn sie sonst nichts mit Flohmärkten am Hut haben. „Es macht Spaß, Schnäppchen zu finden. Und das zu einer attraktiven Uhrzeit“, ist Krissi rundherum begeistert, während sie sich durch die Kleidung wühlt. In der Zwischenzeit präsentiert ihre Freundin Sonja einen Mantel. Gleichzeitig kommt Caroline aus den Tiefen des Kleiderständers hervor und hat ein Oberteil gefunden. Die Freundinnen sind wegen der Schnäppchen hin und weg. Der Rest ist Zufriedenheit auf allen Seiten und Krissi fügt überzeugend an: „So haben wir uns das vorgestellt. Genau deswegen sind wir hier.“