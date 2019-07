Gegen den Krebs gehen die Teilnehmer beim 8. NCT-Benefizlauf am Freitag, 5. Juli, in Heidelberg an den Start. Halbmarathon und Zehn-Kilometer-Lauf beginnen um 19 Uhr, der 2,4-Kilometer Rundenlauf um 19.30 Uhr – Start und Ziel befinden sich am Institut für Sport und Sportwissenschaft (Im Neuenheimer Feld 700). Der Erlös der Veranstaltung kommt Krebsforschungsprojekten am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) zugute. Infos zum Lauf gibt es unter nct-heidelberg.de. mav

Die Krebsforschung profitiert vom Erlös des Laufes. © Rothe