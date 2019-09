Noch Karten für Cooper

Kein Schock für Fans des Schockrock-Altmeisters: Auch Kurzentschlossene haben die Gelegenheit, den Start von Alice Coopers Deutschland-Tournee am Mittwoch, 11. September, in der Mannheimer SAP Arena mitzuerleben.. Laut Veranstalter Shooter Promotions gibt es Karten an der Abendkasse. Sie öffnet mit dem Einlass um 18.30 Uhr. Sitzplätze kosten 85 Euro, wer steht, zahlt 75 Euro. Um 20 Uhr beginnt das einstündige Vorprogramm mit dem Southern-Rock-Quartett Black Stone Cherry. Alice Coopers Show startet um 21.30 Uhr. jpk (Bild: dpa)

