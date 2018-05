Paten für die Buwe

Anzeige

Mannheim³ – so definiert der Mannheimer Traditionsverein SV Waldhof sein aktuelles Ziel. Mannheim³? Nein, der SVW hat nicht das Ziel Mannheim von einer Quadratestadt in eine Kubikstadt zu verwandeln. Er hat vor Augen, was er dieses Jahr endlich erreichen will: Die 3. Liga. Zweimal war das Ziel schon zum Greifen nah und ist dann doch gescheitert. Das soll und darf nicht nochmal passieren.

Treue Fans des SVW

Info SV Waldhof buwepate.svw07.de/

Immer an der Seite der Waldhof-Buwe: Ihre Fans, die mit ihnen gemeinsam jubeln, leiden, mitfiebern und weinen. Kaum ein anderer Verein in der Regionalliga hat so eine große und treue Anhängerschaft wie der SVW. Der Waldhof hat in Mannheim Tradition. Seit über 110 Jahren steht der Arbeiterverein für pure Leidenschaft, der Generationen vereint und sich nicht unterkriegen lässt. Auch beim dritten Anlauf ist sicher, dass die Fans für eine Portion Waldhof-Wahnsinn in der Stadt sorgen und ein drittes Mal die Euphorie entfachen werden.