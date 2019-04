Paul Panzer sucht das Glück

Ein Glücksritter – vom Pech verfolgt: Paul Panzer ist wieder unterwegs im Auftrag des Humors und macht am Freitag, 5. April, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten Station. Er nimmt sein Publikum mit auf eine Reise mit dem Ziel, das Glück zu finden.Dazuverschlägt es ihn an seltsame Orte – nicht zuletzt zu sich selbst, und das, wissen seine Fans, ist ein wahrlich urkomischer Platz. Wer den skurrilen, aberwitzigen Abend erleben will, bekommt Karten ab 36,60 Euro (plus Gebühren) unter Telefon 01806/57 00 70.