Pop-Up-Bar Santas Klause in G7

Glühwein gehört wie kein anderes Getränk zu Vorweihnachtszeit dazu. Das „Problem“: Glühwein gibt es vor allem auf dem Weihnachtsmarkt. Und obwohl es so schön sein könnte, auf dem Merry Messplatz oder am Wasserturm einen weißen oder roten Glühwein zu trinken, ist es angesichts des Wetters dort oft vor allem eins: nass. Wer Lust auf Weihnachtsmarkt-Feeling ohne Bienenwachskerzen und kalte Füße hat, könnte in „Santas Klause“ seinen Lieblingsort bis Weihnachten finden.

Beim Betreten der Weihnachts-Bar neben dem Odeon-Kino in G7 würde der Grinch wohl schreiend weglaufen. Weihnachtsmusik läuft im Hintergrund, ein geschmückter Weihnachtsbaum steht an der Bar und Weihnachtsmänner in verschiedenen Größen sorgen für Stimmung. Einem Gemälde an der Wand haben die Betreiber kurzerhand einen etwa ein Meter langen Bart angeklebt. „Eine Bastelarbeit von meinem Kollegen Abian und seiner Familie“, berichtet Paul schmunzelnd, der auch das Hagestolz im Jungbusch betreibt.

Nachempfunden sei die „Klause“ einem New Yorker Vorbild, erzählt Paul. Angefangen haben er und sein Team vor drei Jahren mit weihnachtlichen Pop-up-Bars, erst in der Beilerei, später in den Quadraten. Dass Sie in diesem Jahr in der Bar des Odeons ihr Zuhause gefunden haben, hat für die jungen Unternehmer eine besondere Bedeutung. „Ohne das Odeon würde es das Hagestolz nicht geben. Abian und ich haben beide hier gearbeitet und uns so kennengelernt. Für uns ist es eine ganz besondere Lokalität.“ Und der wollen sie auch nach der Weihnachtsbar verbunden bleiben. 2019 soll die Bar im neuen Glanz erstrahlen als „Neues Odeon“, sagt Paul. Wann es im kommenden Jahr soweit ist, steht aber noch nicht fest.

Bis Silvester (ja, auch zwischen den Jahren hat die Bar noch offen), wird erstmal Weihnachten gefeiert. Die passende Dekoration dafür hatten die Jungs zu großen Teilen noch im Keller, gut einen Tag haben sie für das inzwischen fast schon zur Routine geratene Schmücken gebraucht. Passend dazu geht dampfender Glühwein über die Theke, wie Paul beschreibt: „Wir bieten weißen Glühwein mit unserem hausgemachten Gewürzsirup und Pfälzer Riesling an, aber auch Eierpunsch und weihnachtliche Cocktails an.“ Der hausgemachte Glühwein hat natürlich auch seinen Preis: 4,50 kostet der Becher. Etwas mehr auf dem Weihnachtsmarkt, dafür wetterunabhängig und nicht so klebrig-süß wie um den Wasserturm.

„Wir wollen eine Alternative zum klassischen Weihnachtsmarkt sein und eine Alternative bieten“, so Paul weiter. Donnerstags bietet das Team aus sechs Personen mit wechselnden Special-Guest Themenabende an. Gleich bleibt aber eines – die Playlist. „Wir wollen aber weniger Party, Party, sondern mehr swinging christmas dieses Jahr.“ Aber der große Klassiker, der die Gemüter spaltet wie kein anderer und als dessen heimlicher Fan sich Paul outet, darf dabei nicht fehlen: