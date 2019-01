Prominente würdigen Joy Fleming

Joy Fleming ist im vergangenen September verstorben. © Tröster

Am Samstag, 9. März, um 20 Uhr erinnern Familienangehörige, Weggefährten und Freunde mit einem Konzert im Mannheimer Capitol an Joy Fleming: die Rock- und Bluesröhre ist im September 2017 gestorben, aber unvergessen.

Mannheim.„Joy to the World“ (Freude für die Welt) – kaum treffender könnte der Titel sein, den die Macher für ihre Hommage gewählt haben. Es gehe nicht darum zu trauern, sondern „Joy noch einmal so zu feiern, wie es sich gehört: laut, leise, echt, einfach als eine von uns“, betonen die Organisatoren, Lebensgefährte Bruno Masselon, die Söhne Bernd Peter sowie Rainer Fleming und die Joy Fleming Band. Außerdem mit dabei: Nicole, Ingrid Peters, Corinna May, Joana, Cindy Berger, Maria Mastrantonio, Hans-Peter Schmidt-Treptow und Steffen Antes. Es sollen Songs von Joy Fleming zu hören sein, aber auch eigene Nummern der Künstler.

Den Abend komplementieren eine Lesung aus Joy Flemings Buch und Filme über sie. Tickets kosten 28,40 oder 32,80 Euro (Telefon 0621/3 36 73 33). Die Einnahmen kommen der Tierherberge Donzdorf und der Schloss-Schule Ilvesheim, einer Schule für blinde und sehbehinderte Kinder, zugute.

Dreimal zwei Karten verlost das „Morgen Magazin“ für das Konzert. Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, rufen Sie bis Montag, 28. Januar, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz) und nennen Sie das Kennwort „Joy“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. sdo