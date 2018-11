Pur rocken vor ausverkaufter SAP Arena

Mannheim.Mit ihrem neuen Album gehen Pur auf Deutschlandtournee. Zum Auftakt machen sie am Freitag, 30. November, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena Station. Dass der Auftritt ausverkauft ist, versteht sich fast schon von selbst. Es wird also keine Abendkasse geben. Wer eine Karte ergattert hat, kann sich auf neue und alte Songs aus dem Repertoire von Sänger Hartmut Engler (Bild) und Co. freuen. Pur sind bekannt für ihre Publikumsnähe, die ihre Konzerte zu einem Erlebnis werden lässt. Bei der Tour sind die acht Bandmitglieder auf einer Bühne mitten im Saal zu erleben – was noch mehr Interaktion verspricht. Das nächste Pur-Konzert in der Region, für das es noch Karten gibt, findet übrigens am 28. Juni 2019 in der Commerzbank-Arena Frankfurt statt. sdo