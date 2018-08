Radio für alle

Anzeige

Den Gründern von bermuda.funk fehlte etwas in der Region. Mehr Vielfalt, mehr Mitbestimmung, mehr Unabhängigkeit waren ihre Ziele. Also riefen sie 1998 den freien Radiosender ins Leben. Unter der 89,6 MHz kann man die „Funker“ in Mannheim hören. Einer von ihnen, Andreas Frank, ist langjähriges Vorstandsmitglied und passionierter Radiomacher der ersten Stunde.

- Warum freies Radio?

Andreas: Als nicht-kommerzielles Mitgliederradio verstehen wir uns als Alternative zu öffentlich-rechtlichen und privat-kommerziellen Medien. Bei uns werden die Inhalte von den Sendenden selbst bestimmt und es kommen auch Menschen zu Wort, die sonst keine Stimme haben. Da der bermuda.funk unabhängig von Einschaltquoten ist, können wir Raum für Experimente und Inhalte abseits des Massengeschmacks bieten.