Schlaflos auf der Insel

Dass das Boulder Island nicht nur ein beliebter Ort der Boulder-Szene ist, sondern sich im Sommer auch als äußerst ansprechende Location für Veranstaltungen eignet, hat es in der Vergangenheit schon mehrmals bewiesen. Ob Grillsession, 90er Party oder Kletterevent – der Außenbereich des Boulder Island lässt Strandfeeling aufkommen. Am Mannheimer Bonadieshafen gelegen, mit Sand und Sitzgelegenheit ausgestattet, lässt es sich nicht nur nach sportlicher Aktivität mit Blick auf die Industrieromantik entspannen, sondern auch ordentlich feiern.

Schlaflos Events meets Boulder Island Beach

Info Schlaflos Events www.schlaflos.events

facebook.com/schlaflosevents ab 18 Jahren | Vorverkauf online und an der Abendkasse Wo? Boulder Island | Industriestraße 39 |68169 Mannheim

Das dachten sich nun auch die Newcomer Eventveranstalter Schlaflos Events und organisieren dort am 14. Juli ein kleines, aber feines Tagesfestival: Schlaflos Events meets Boulder Island Beach. Von Tech-House bis Techno legen an diesem Tag verschiedene DJ’s aus der Region auf. Auch junge lokale Künstler werden auf der Bühne stehen. Als Headliner ist Kevin de Vries am Start. Ein junger Nachwuchs-DJ aus Berlin, der in den letzten Jahren unter namenhaften Labels wie Drumcode (Adam Beyer) releaste.