Seitenwechsel - Vom Model zur Fotografin

Ein Fotograf muss vieles können. Manchmal auch Unmögliches leisten. „Der Klassiker ist: Leute wollen Fotos mit grünen Bäumen, bei Sonnenschein und mit Meeresblick machen. Da sage ich schon mal: Leute, es ist Winter“, erzählt Anna Logue. Die Deutsch-Amerikanerin ist seit zehn Jahren hauptberuflich Fotografin und teilt sich ein Studio mit drei weiteren in der Neckarstadt-Ost. Die 35-Jährige ist in Chicago (USA) geboren und kam mit sechs Jahren nach Heidelberg. Dort studierte sie Soziologie und Ethnologie – und entwickelte währenddessen ein Auge für das Fotografieren. Als Model war sie es gewohnt, vor der Linse zu stehen und wirkte auch als Komparsin in Horrorfilmen mit. „Ich habe durch das Modeln viel über die Fotografie gelernt“, sagt Logue.

Gutes Licht

Info Anna Logue Anna Logue Fotografie Eichendorffstraße 16 -18 I 68167 Mannheim www.annalogue.de

Doch der Einstieg in die Fotografie ist nicht so einfach. „Viele denken, ich kaufe mir eine gute Kamera und dann klappt das schon. Doch das erste Halbjahr nach dem Magister war eine Durststrecke“, erklärt sie. Die Selbstständigkeit sei schwierig, da man erst Kunden finden müsse. Auftraggeber bekäme man erst durch gute Fotos. Und für diese braucht man Equipment. „Zum Einstieg braucht man eine Kamera, verschiedene Objektive und Lichtequipment. Die kosten alle zusammen etwa 15.000 Euro.“ Also arbeitet sich Logue hinter der Linse in die Fotografie ein. „Das absolut wichtigste ist gutes Licht. Die Kameraeinstellungen kann man im Nachhinein ausbessern, aber schlechtes Licht nicht.“