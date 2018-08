So war es beim 9. Brückenaward

Umso dunkler es wird, desto mehr Leute versammeln sich unter der Eisenbahnbrücke. Fähnchen wehen im Wind, während eine kleine Lichtershow an den Brückenpfeiler geworfen wird. Davor steht ein Laster, auf dem die Bands ihre Musik spielen. Es gibt Burritos, Quesadillas und natürlich Wein und Bier.

Insgesamt ist Stimmung ziemlich entspannt. „Ich mag einfach die Leute und die Atmosphäre hier. Die Musik ist ehrlich gesagt mehr nebensächlich“, erzählt Franzi. Sie geht schon seit einigen Jahren zum Brückenaward. Ihre Freundin Simone ist das erste Mal da aber auch ihr gefällt die Stimmung. Ähnlich geht es Daniel, er findet das Festival ist einfach locker und entspannt: „Ich würde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder kommen.“

Wer aber nicht bis nächstes Jahr warten will, kann am heutigen Samstagabend (25.August) nochmal unter der Eisenbahnbrücke neben der Jungbuschbrücke vorbeischauen. Das Wetter ist egal. Erstens ist das Festival durch die Brücke ein bisschen überdacht - und zweitens ist das den Leuten da völlig egal. Hauptsache einen schönen Abend am Neckar verbringen, tanzen oder einfach mit Freunden treffen, Musik hören und Wein trinken.