So war es beim F-LYN HAndmarkt Markt auf Franklin

Ein ehemaliges US-Militärgelände ist in der Regel nicht der Ort, an dem man Babyhosen, Pesto und Manga-Kunstwerke einkauft. Doch genau das bietet der F-LYN Handmade Markt auf Franklin. Selbstgemachte Kunstwerke und nützliche Kleinigkeiten aus eigener, nachhaltiger Produktion: Diese Anforderungen müssen Aussteller erfüllen, um bei diesem besonderen Markt in der denkmalgeschützten Sport Arena einen Stand aufbauen zu dürfen. Rund 15 regionale Aussteller sind an diesem eher kalten als frühlingshaftem letzten Aprilwochenende nach Käfertal gekommen. Die angebotenen Produkte könnten unterschiedlicher nicht sein: von Baby- und Kinderbekleidung und Accessoires über Schmuck und Taschen und Beuteln aus alten Kaffeesäcken und Lederjacken, farbvollen Siebdrucken und Manga-Kunstwerken bis hin zu Leckereien wie Salzen, Ölen, Marmeladen & Pesto – hier findet man (fast) alles

Aussteller aus der Region

Im gemütlichen und zugleich coolen Vintage-Industrial-Look shoppen gemütlich junge Familien, Paare und Anwohner. „Wir kommen eigentlich jedes Mal vorbei – und das schon von Anfang an. Man findet immer ganz besondere Geschenke und Mitbringsel für die Familie oder Freunde. Heute habe ich ein paar Babypumphosen für eine Freundin gekauft, die bald Mama wird,“ erzählt eine Besucherin aus dem angrenzenden Viernheim. Aber nicht nur das Publikum ist von der einmaligen Shopping-Atmosphäre in der denkmalgeschützten Sports Arena auf Franklin begeistert: „Ich bin das erste Mal dabei und finde die Location super – klein, aber mit toller Atmosphäre,“ schwärmt Martina Freund, Gründerin des Labels Tétu. „Wir sind aus Michelstadt hergekommen, um unsere Produkte aus Kaffeesäcken und altem Leder zu präsentieren. Das Publikum ist super interessiert und fragt viel nach – bewusste Konsumenten der heutigen Zeit eben,“ schwärmt Ela Tkotz.

Zweimal im Jahr

Mittlerweile hat sich der Markt der selbstgemachten Dinge etabliert, findet seit 2016 zweimal im Jahr statt – einmal im Frühjahr und einmal in der Vorweihnachtszeit. Gastgeber und Veranstalter ist die Sports Arena in Mannheim, die ihren kompletten im Vintage-Industrial-Mix gestalteten Vorraum dem Handmade Markt zur Verfügung stellt. Neben allerlei Ausstellern und diversen Produkten, gibt es außerdem noch wirklich gutes, frisch zubereitetes Essen und trendige Getränke sowie gemütliche Live Musik.