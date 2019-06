So war es beim Maifeld Derby 2019

Als das neunte und vorerst letzte Maifeld Derby im Abendrot dieses sommerlichen Sonntags zu den Folk Rock-Klängen des Trios von Wyvern Lingo auf der Parcours d’Amour-Bühne langsam ausklingt, beschreiben die Mienen der lauschenden Zuhörer ganz treffend die Mixtur aus Wehmut und Enthusiasmus, die dieses Wochenende auf dem Mannheimer Maimarktgelände beherrschte. Denn dass 5000 Gäste vor der sicheren Festivalpause im Jahr 2020 aus Festivalzelten und Open Air-Bühnen zwischen Fackelbühne und Palastzelt einmal mehr jenes Pflaster formten, das als Maifeld schon seit Jahren weit über die Region hinaus fast schon kultisch verehrt wird, markiert in Mannheim keinen Zufall, sondern ein leidenschaftlich gelebtes Prinzip.

Programmierte Vielfalt

Und das zelebrieren die leidenschaftlichen Überzeugungstäter schon am ersten Tag in aller gebotenen Innigkeit. Da mag die große Masse an einem witterungstechnisch wechselhaften Freitagnachmittag noch im Feierabendverkehr stecken: Als die ersten Indie-Klänge zwischen der 21-jährigen Berlinerin Novaa und dem Electric Minimal von P.A. Hülsenbeck über die Bühne gehen, regiert bereits dieses positive Grundgefühl, das man in den folgenden Tagen und Stunden auf dem Festivalgrund immer wieder ausmacht. Und das jene, die es kreieren, heißblütig lieben gelernt haben. Einerseits, weil tausende Anhänger alternativer Klangwelten aus dem tiefen Bewusstsein hier aufschlagen, sich von wahrhaft Neuem überraschen zu lassen – andererseits, weil Veranstalter Timo Kumpf und die Seinen dieses Versprechen auf fast schon selbstverständliche Art und Weise einzulösen verstehen.

Wenn man so will, ist die Grenzenlosigkeit beim Maifeld Derby eine seit Anbeginn programmierte Philosophie, die sich auch an diesen drei bewegenden Tagen ganz wunderbar in Harmonien kleiden lässt. Dass der mitreißende Party-Sound der Australier von Parcels mit dem atmosphärischen Post Metal von Alcest hier ebenso bruchlos zusammenpasst wie der Pop Rap von Mavi Phoenix zum Revolutions-Rock von Kirchner Hochtief, ist da kein Versehen, sondern das Ergebnis inspirierender Kontraste, die man dank kurzer Wege zwischen den Bühnen sprichwörtlich erfährt – und auf sich wirken lassen darf.

Zumal sich die Fragezeichen so mancher Festivalgänger auf die Namen der nächsten Künstler rasch in ein fasziniertes Lächeln verwandeln, sobald die ersten Nummern erst einmal verklungen sind. Der Elektro-Tüftler Niklas Paschburg sorgt bei diesem Derby ebenso für Hochgefühle wie die amerikanische Folk-Stimme Tomberlin und die Soul-Hoffnung Jnr Williams. All dies Namen, von denen man in Zukunft – auch überregional – sicherlich noch mehr zu hören bekommen wird.

Regionale Klasse und großes Kino

Aber auch die regionalen Acts stellen einmal mehr unter Beweis, dass ihre Einladung aufs Maimarktgelände wahrlich kein lokalkultureller Gefallen unter Kollegen ist. Die Heidelberger Truppe von Ellmaurer sorgt bereits am Freitag für einen wuchtigen Electrorock-Start, aber auch die Mannheimer Formationen von Spiral Drive und Flourishless sorgen wahlweise mit sattem Alternative Rock oder streicherbewehrten Bluesrock-Arrangements für Jubel und Niveau gleichermaßen.

Ein famoser Abschied ins Ungewisse

Alles in allem liefert auch und besonders die neunte Auflage auf diese Weise großes Kino. Nicht nur, weil mit ebenso opulenten wie episch gefeierten Sets von Faber und The Streets überzeugende Headliner-Auftritte zu Buche stehen, sondern weil Gigs wie der von Tocotronic auch unter Beweis stellen, dass Kumpf seine Rolle als Pionier der Alternativen Musik auch in Fortsetzung bereits geleisteter Musikhistorie begreift.

Da könnte man sich unbegrenzt weiter über die musikalische Grenzenlosigkeit zwischen den spacigen Akkorden von Kevin Morby, der härteren Gangart von Madrugada und den rauen Anklängen der Überraschungsgäste von AnnenMayKantereit unterhalten: Das Maifeld Derby besticht nicht als musikalische Plattform allein. Als Ort der Kunst per se verstehen Manufakturen für nachhaltige Mode den Bereich vor dem Reitstadion seit jeher als Ort der Präsentation – und wer sieht, welchen Absatz das Kulturzentrum Forum, aber auch die Textilwerkstatt umgekrempelt aus den Quadraten mit ihren Produkten erzielen, hat begriffen, dass sich zwischen dem traditionellen Schabernack der Steckenpferddressur und den ernsten Lesungstexten von Autor Chaoze One bei den am Ende euphorischen Besuchern ein Horizont weitet, der im Event-Zirkus der Moderne mehr bedeutet, als noch ein Festival mit großen Namen. Es ist vielmehr die Philosophie einer geistigen Nachhaltigkeit, deren Einzigartigkeit Tausende in ihren Bann gezogen hat – und die es nun unendlich schwer fällt, loszulassen.

Als am spät gewordenen Sonntagabend die letzten Derby Dollar wieder in Euro getauscht werden, reichen 5000 beseelte Menschen mit den letzten Groschen ihrer Festivalwährung auch die tiefe Hoffnung über die Theke, dass es dieses heiß geliebte Format 2021 wieder geben darf. An alles andere will man im goldenen Abendrot dieses emotionalen Abends noch nicht einmal entfernt denken müssen.