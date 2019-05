Star-Geiger zwischen allen Stilen

Als er im Interview mit dem „Mannheimer Morgen“ unlängst gefragt wurde, welche Rolle sein Aussehen für seinen Erfolg spiele, antwortete er keck, Schokolade von Lindt würde man doch auch nicht in einem verlotterten Karton anbieten. Genau jene Unverblümtheit ist es, die David Garrett auch Genregrenzen überschreiten und Konventionen brechen lässt. Der Star-Geiger kommt im Rahmen seiner „Unlimited-Greatest Hits“-Tour am 27. Mai um 20 Uhr in die SAP Arena nach Mannheim, um seine Crossover-Hits zu präsentieren. Musikalisch bewegt er sich dabei zwischen Klassik und Pop, selbstkomponierte Stücke und Coverversionen wechseln sich ab. Karten sind im Netz unter eventim.de zu einem Preis zwischen 69,10 und 112,30 Euro erhältlich. nowu

Mannheim.