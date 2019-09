Aus dem Senegal kommt Batch Gueye – in der dritten Generation seiner Familie Sänger und Tänzer. In dieser Woche gastiert er für Workshops und Konzerte zum Saisonstart im Karlstorbahnhof in Heidelberg. Zu hören ist der Griot, so nennt man Profi-Sänger in Westafrika, mit einem akustisch begleiteten Auftritt am Samstag, 7. September, 19.30 Uhr. Abendkasse: 15 Euro. sdo

