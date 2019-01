Stets stilvoll im Dreivierteltakt

Er ist Stargeiger, Walzerkönig, Entertainer: André Rieu wird weltweit von seinen Fans vergöttert und kehrt gerne regelmäßig an die Stätten seiner Konzerterfolge zurück. So auch nach Mannheim in die SAP Arena, wo er am Mittwoch, 16. Januar, 20 Uhr, Station macht. „Musik und vor allem der Walzer sind ein ganz wichtiger Teil meines Lebens“, sagt André Rieu, und das spüren auch seine Fans. So werden die Konzerte des 69-jährigen Niederländers immer wieder ein echtes Musikfest für sein Publikum. Auf Tour wird er vom 60-köpfigen Johann-Strauss-Orchester begleitet, außerdem von ausgebildeten Sängerinnen und Sängern. Es gibt noch Karten für das Rieu-Konzert unter Telefon 0621/1 81 90 33 zu Preisen von 45,15 bis 98,15 Euro (jeweils plus Gebühren). sdo