Süße Kalorienbomben - auch "to-go"

Anzeige

Es weht ein frischer Wind durch Mannheims Breite Straße. Und der riecht – im Vergleich zum gewohnten Holzkohle-Geruch rund um den Marktplatz – auffallend süß. Schleckermäuler müssen nicht lange überlegen, was sie inmitten der Shopping-Hektik kurz innehalten lässt: frisch gebackene Waffeln! Seit Januar dieses Jahres hat die Waffleria, in F1,4, ihre Glastüren für Besucher weit geöffnet, und bietet Waffeln in allen möglichen Kombinationen an. „Geschmacksfantasien sollen individuell ausgelebt werden “, erklärt der Besitzer, Ümit Bilen, das Konzept hinter dem kleinen Laden. Und so kann sich jeder Gast seine Waffel Schritt für Schritt selbst zusammenstellen. Bei der Auswahl stehen sieben verschiedene Soßen, Früchtesorten (Banane, Kiwi, Sauerkirschen, Erdbeere, Pfirsich), 13 Toppings (von Bounty bis Yogurette), fünf Soßen für auf die Waffel und Streusel (Bunte, Kokos, Krokant oder Schoko) zur Verfügung – Preis: 5,90 Euro. Wer die Kalorienbombe komplett machen möchte, kann zusätzlich noch eine Portion Sahne (+ ein Euro) oder auch eine Kugel Eis (+1,30 Euro) bestellen. Besonderes Highlight: jede Waffel wird mit dem eigenen Namen dekoriert. „Das hat etwas persönliches und macht die Leute glücklich“, ist sich Bilen sicher.

Marktlücken in Mannheim füllen

Info Waffleria F1, 4 | 68159 Mannheim Mo–Do 11 – 21 Uhr | Fr & Sa 11 – 22 Uhr instagram: waffleria_mannheim

Wenn man Bilen so reden hört, über seine neue Leidenschaft, die Waffeln – „Der Teig muss knusprig sein, so dass er beim Falten nicht kaputt geht“ – ahnt man nicht, dass er und seine Ehefrau Ilknur Bilen noch nicht lange in der Gastronomie zu Hause sind. Seit 2014 führen die beiden nämlich auch den ambulanten und interkulturellen Pflegedienst “Vidya” in Mannheim. Als einen krassen Gegensatz sieht Bilen, der an der Universität Istanbul Germanistik und Psychologie studiert hat, den Branchenwechsel nicht: “Wir verstehen uns als Dienstleister und möchten mit dem Pflegedienst, wie auch mit der Waffleria eine Marktlücke in Mannheim füllen.“