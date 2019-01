Takase Ditzner Duo im Hack-Museum

Aki Takase und Erwin Ditzner bei Enjoy Jazz 2017. © Schindelbeck

Ludwigshafen.Erwin Ditzner kuratiert im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen seine eigene Konzertreihe und ist am Montag, 18. Januar, 20 Uhr, selbst zu hören: Der Schlagzeuger spielt im Duo mit Pianistin Aki Takase. Bereits beim „Enjoy Jazz“-Festival 2017 war er mit der Musikerin zu hören, damals in Quartettbesetzung. Nun haben sie sich zu zweit zusammengetan. Takase studierte in Japan klassisches Piano, entdeckte aber schnell den Jazz für sich. Seit 1988 lebt sie in Berlin, wo sie bereits 1981 beim großen Jazzfest auftrat. Ditzner ist in allen Genres zu Hause und bekannt dafür, sein Schlagzeugset auf ein Minimum zu reduzieren – und trotzdem sehr abwechslungsreich zu trommeln. Der Eintritt zu dem Duokonzert kostet an der Abendkasse 15 Euro. sdo