Tal Wilkenfeld: "Love Remains"

Als hochtalentierte E-Bassistin wurde Tal Wilkenfeld 2007 mit gerade mal 21 Jahren in der Band von Jeff Beck bekannt. Auf „Love Remains“ gibt es aber statt Fusion-Musik nun Indie-Rock mit Anklängen an die frühen 1990er Jahre. Ihr mächtiges Bassspiel ist zwar unüberhörbar, aber den Ton geben hier brausende Gitarren an, die psychische Extremstimmungen beschwören; Trauer ebenso wie Lust. Eine Überraschung ist Wilkenfelds emotionsstarker Gesang. Bezeichnenderweise lassen die Balladen aufhorchen: „Haunted Love“, das sie auf dem E-Bass, nur mit Streichern begleitet, aufgekratzt intoniert. Und „One Thing After Another“, wo sie mit verletzlicher Mädchenstimme zur Akustikgitarre zu hören ist. Ein hörenswertes Album.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★

