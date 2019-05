The Heavy: "Sons"

Auf ihrem Album „Sons“ präsentieren The Heavy wieder ihre bewährte Mischung aus Soul, Funk und Indie-Rock. Langweilig oder gar repetitiv erscheint das Ganze dabei aber nicht, vielmehr ist die Kreativität, mit der die Vier dabei zu Werke gehen nach wie vor beeindruckend. Mit „Sons“ ist ihnen ein Album gelungen, dass die volle Bandbreite der Band von Pop-Soul („The Thief“) bis zu Rock-lastigeren Nummern („Heavy For You“) bedient. Oftmals klingt das wie ein abwechslungsreicher, wilder Mix aus Beasty Boys, Led Zeppelin und Otis Redding. Trotzdem kommt das Gesamtwerk überraschend kohärent daher, so dass mit den elf „Sons“-Songs auch der große kommerzielle Durchbruch der Briten endlich gelingen könnte.

Unsere Note: ★ ★ ★ ★ ★

(Megamäßig) von 6 Sternen

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)