Top-Artisten zum Bühnenjubiläum

Grenzenlose Akrobatik bietet der Chinesische Nationalcircus, der am Dienstag, 9. April, um 20 Uhr zu Gast im Rosengarten in Mannheim ist. Unter dem Titel „The Great Wall“ zeigen 30 Artisten 30 Nummern zum 30. Jubiläum, das die Produktion in Europa in diesem Jahr feiert. Die Inszenierung von „The Great Wall“ ist eine eher traditionell angelegte Show, die zwar modern choreographiert ist, aber dem Zuschauer ein historisches Bild Chinas präsentieren soll. Mehr als zehn Millionen Zuschauer haben die Originalproduktion aus dem Reich der Mitte seit 1989 gesehen.

Der Zirkus ist allerdings genau genommen kein physisch existenter. Vielmehr handelt es sich um ein Qualitätssiegel oder Label, das für außerordentlich gute, talentierte und erfolgreiche chinesische Akrobatiktruppen – von denen es rund 1000 gibt – verliehen wird, die dann China im westlichen Ausland präsentieren. Mit großer Perfektion getreu dem Motto, dass der chinesische Artist keinen Handstand macht, sondern der Handstand ist.

Großartig wie die Mauer

Der Titel der diesjährigen Show soll an die chinesische Mauer erinnern, ein Unesco-Weltkulturerbe, das sich auf Tausenden von Kilometern durch das große Land windet, wobei Teile von ihr heute nur noch als Ruinen existieren.

Das „Morgen Magazin“ verlost dreimal zwei Karten für den Auftritt des chinesischen Nationalzirkus in Mannheim. Um ihr Los in die Trommel zu werfen, rufen Sie bis Montag, 25. März, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Kennwort „Nationalzirkus“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer.

Wer sich nicht auf sein Losglück verlassen möchte, bekommt Karten ab 44,45 Euro unter eventim.de oder unter der kostenpflichtigen Tel.-Nr. 01806/57 00 70. sba