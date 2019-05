Truck-Modelle treten in Aktion

Ihre originalgetreu nachgebauten Truckmodelle, Baumaschinen und Feuerwehrfahrzeuge führen rund 110 Modellbauer am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, in der Ausstellungshalle des Hockenheimer Kleintierzuchtvereins (Hofweg 2) vor. Die Besucher erwartet eine Miniaturwelt, in der Bagger und Radlader mehrere Kubikmeter Erde bearbeiten und ein drei Meter hoher Autokran Betonfertigteile zusammensetzt. Die Schau des Vereins Funktions-Modell-Truck-Kurpfalz ist am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Für Speisen und Getränke wird gesorgt. mav (BILD: Funktions-Modell-Truck-Kurpfalz e.V.)

Hockenheim.Infos unter fmt-kurpfalz.de.