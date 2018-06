Anzeige

Noch bis zum 10. Juni stellen junge Gestalter und Kreative in der Mannheimer Multihalle im Herzogenriedpark ihre Projekte beim UNCOVER Designfest aus. Bei dem in der Szene etablierten Designfest bekommen Studierenden, Young Professionals, Freelancer und Agenturen aus aller Welt die Chance, ihre kreativen Ideen zu einem jährlich wechselnden Thema einzureichen und ins Rennen um den UNCOVER DESIGNPREIS zu gehen. In diesem Jahr steht das Designfest unter dem Thema "Revolution".

Info UNCOVER Designfest Multihalle Herzogenriedpark UNCOVER Formschau 2.-10. Juni I Mo - Do 10 - 18 Uhr I Fr 18 - 22 Uhr I Sa 10 - 22 Uhr I So 12 - 14 Uhr UNCOVER Designpreis 9. Juni I 18 - 22 Uhr Eintritt frei www.uncover-mannheim.de www.facebook.com/uncovermannheim/

Veranstaltet wird das 10-tägige Event vom Designzentrum Rhein-Neckar e.V. in Zusammenarbeit mit der Creative Commission. Am Samstag, 9. Juni wird eine fünfköpfige Jury in vier Kategorien ein Preisgeld von insgesamt 14.000 € vergeben. Ins Rennen um das Preisgeld gehen 22 nominierte Werke, die aktuell in der UNCOVER Formschau in der Multihalle vorgestellt werden.