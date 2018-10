Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Sonntag.

Freitag, 19. Oktober

Mannheim: Noisy Neighbours lassen im Mannheimer Zimmer die Wände wackeln

Treibender Tech-House bis hin zu rohem Techno: Noisy Neighbours, das Tech-House-Label aus Mannheim, lässt am Freitag die Wände im Zimmer wackeln. Los geht`s um 23 Uhr, bis 5 Uhr am Samstagfrüh bleibt es laut. Noisy Neighbours, so schreiben die Veranstalter, erhalten zunehmend Zuspruch in der internationalen Musikszene. Ihre Veröffentlichungen sind mittlerweile in einigen Sets bereits europaweit zu hören. Gegründet von Martin Occo und den Dissolut-Jungs, seien sie „immer unkonventionell und überraschend, am Puls der Zeit – aber ohne jemals die Wurzeln des Detroiter Technos aus den 1980er Jahren zu vergessen“. Weitere Infos gibt`s unter www.daszimmer.com. Hier geht`s zu unserem Artikel.

Heidelberg: Florian Schröder versetzt Heidelberger Stadthalle in "Ausnahmezustand"

Kabarettist Florian Schröder befindet sich im Ausnahmezustand. Kein Wunder, dass der 39-Jährige sein neues Programm genau so benannt hat. Mit ihm ist er im Rahmen des „denkeschön“-Festivals am Freitag 20 Uhr, in der Heidelberger Stadthalle zu Gast. Politisch, philosophisch und gar ein bisschen anarchisch nimmt sich Schröder die Phänomene unserer Zeit vor, hinterfragt soziale Medien ebenso wie Terror und die zentrale Erkenntnistheorie. Scharfzüngig wird es in jedem Falle zugehen.Kartenreservierungen für 21,50 Euro plus Gebühren unter www.kulturfenster.de. Hier geht`s zu unserem Artikel.

Mannheim: „Ein bisschen Jekyll, ein bisschen Hyde“ im Theater Oliv

Mannheim. Im Mannheimer Theater Oliv gibt es am Freitag 20 Uhr, mit dem Weinprobierspiel „Ein bisschen Jekyll, ein bisschen Hyde“ mehr zu sehen, als das bloße Auge wahrzunehmen vermag. Die Bretter, die die Welt bedeuten, markieren unter der Regie von Tanja Götemann den Zugang zu neuen Lebenswirklichkeiten. Weitere Infos gibt`s unter www.theateroliv.de. Hier geht`s zu unserem Artikel.

Samstag, 20. Oktober

Mannheim: Bunter Jahrmarktrummel bei Feudenheimer Kerwe

Am Wochenende herrscht wieder Ausnahmezustand in Feudenheim. Entlang der Hauptstraße entfalten zur Kerwe Schausteller, Vereine, Gewerbetreibende und private Flohmarktständler wieder einen bunten Jahrmarktrummel. Liveprogramm auf drei Showbühnen sorgt für die Unterhaltung der Gäste. Bei den Shows von Lokalmatadoren wie Just for Fun, der Kerwe Chaos Band oder AMOkoustic, einem Ableger der Mannheimer Kult-Band Amokoma, kommt ordentlich Stimmung auf für eine ausgelassene Straßenparty bis in die späten Stunden. Hier geht`s zu unserem Artikel.

Mannheim: Tag der offenen Tür bei RNV

Zum Tag der offenen Tür lädt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) am Samstag. Zwischen 12 und 18 Uhr können Interessierte den Mannheimer Betriebshof in die Möhlstraße 27 besichtigen. Die kostenlose Veranstaltung verspricht unter dem Motto „Neugierig?“ viele Informationen zu neuen und alten Fahrzeugen, dem Betriebsablauf sowie der Fahrtenplanung. Bei einigen Aktionen bekommen Besucher auch Gelegenheit zum Mitmachen. Dazu gibt es breites Gastronomieangebot sowie ein Unterhaltungsprogramm. Hier geht`s zu unserem Artikel.

Mannheim: Deftiger Folk-Rock mit The Kilkennys

Am Samstag um 20 Uhr machen The Kilkennys Station in der Alten Feuerwache in Mannheim, um ihr neues Album „Homeland“ vorzustellen. Weitere Infos zum Konzert und Band gibt`s unter www.altefeuerwache.com.

Mannheim: Waldhof gegen FC Homburg

Die Kicker des SV Waldhof Mannheim stellen sich am Samstag dem FC Homburg. Anstoß ist 14 Uhr im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Informationen und Bilder zum SVW gibt`s hier.

Nürnberg: TSG Hoffenheim steht in der Bundesliga Nürnberg gegenüber

Die Jungs von der TSG Hoffenheim stellen sich im Auswärtsspiel dem FC Nürnberg. Ab 15.30 Uhr wird im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg gekickt. Informationen und Bilder zur TSG Hoffenheim gibt`s hier.

Sonntag, 21. Oktober

Mannheim: Aktionstag „Meet & Code“ im Technoseum

Mannheim. Beim Aktionstag „Meet and Code“ im Technoseum stehen Computer und Programmieren im Vordergrund. Gezeigt werden zudem aktuelle Trends und neue Entwicklungen, die von Bildungs- und Forschungseinrichtungen der Region bereits angewendet werden: Am Sonntag kann man von 9 bis 17 Uhr unter anderem am Rechner komponierte Musik hören, herausfinden, wie ein Magnetresonanztomograph funktioniert oder Scrabble gegen einen Computer spielen. Der Eintritt ist an diesem Tag und zu allen Angeboten frei. Hier geht`s zu unserem Artikel.

Speyer: Spinnen-Ausstellung kommt in Stadthalle

Speyer. Die „Insectophobie“, die nach Veranstalterangaben größte mobile Spinnen- und Insekten-Ausstellung Deutschlands, ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Speyerer Stadthalle (Obere Langgasse 33) zu Gast. Mit dabei ist unter anderem ein pädagogischer Streichelzoo mit Spinnen und Insekten sowie die größte lebende Vogelspinne der Welt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene acht Euro, für Kinder und Jugendliche von drei bis 16 Jahren sechs Euro.

Heidelberg: Französische Woche geht zu Ende

Heidelberg. Eine ganze Woche hat sich Heidelberg um Frankreich gedreht. Am Sonntag wird die Französische Woche dann ab 11.30 Uhr mit „French Toast“ im Klub K des Karlstorbahnhofs beschlossen mit einem „Eintagsmuseum“, in dem zuvor eingereichte Objekte, die jeweils für ein individuelles Frankreich-Erlebnis stehen, ausgestellt werden. Das vom Deutsch-Französischen Kulturkreis (DFK) organisierte Festival klingt dort mit einem Glas Crémant und der Musik von Michael Herzer (Kontrabass) und Bertrand Le Guillou (Gitarre) aus. Weitere Infos zum programm der Französichen Woche unter www.französische-woche.de. Hier geht`s zu unserem Artikel

Mannheim: Löwen stellen sich den Füchsen in der SAP Arena

Die Rhein-Neckar Löwen stehen am Sonntag gegen die Füchse Berlin auf dem Platz. Ab 13.30 geht`s in der SAP Arena in Mannheim los. Informationen und Bilder zu den Löwen gibt`s hier.