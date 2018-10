Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Sonntag.

Donnerstag, 25. Oktober

Mannheim: Stephan Sulke stellt neues Album im Capitol vor

Sechs Jahre hat sich Musikmeister Stephan Sulke Zeit gelassen, um an seinem neuen Album zu feilen. 2017 ist „Liebe ist nichts für Anfänger“ erschienen, und mit ihm kommt der 74-Jährige am Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, ins Capitol nach Mannheim. Angereichert werden seine Lieder mit Geschichten und viel Humor. Den hat Sulke nämlich immer noch als ständigen Begleiter dabei. Zum Artikel.

Brühl: Bergsteiger Hans Kammerlander hält Vortrag in der Festhalle

Hans Kammerlander gehört zu den außergewöhnlichen Bergsteigern unserer Zeit. Er hat zwölf der vierzehn Achttausender bestiegen und als erster die „Seven Second Summits“ auf allen Kontinenten. Er ist vom Mount Everest und vom Nanga Parbat mit Ski abgefahren. In seiner Vita stehen rund fünfzig Erstbegehungen und fast sechzig Solo-Klettereien in schwierigen Alpen-Wänden. Er gilt als einer der ganz großen Allrounder des Alpinismus, souverän in Fels, Eis und in extremen Höhen. Am Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, gastiert er in der Festhalle Brühl mit dem Vortrag: „Meine schönsten Berge auf dieser Erde – Matterhörner der Welt“ lautet dessen Titel. Zum Artikel.

Rhein-Neckar: Enjoy-Jazz-Festival mit vollgepackter Woche

Der Jazz in all seinen Spielarten hat die Region wieder fest in der Hand. Das Festival Enjoy Jazz bringt hochkarätige Bands und Solokünstler in die Spielstätten der Metropolregion und hat auch diese Woche viel zu bieten. Den Auftakt machen am Donnerstag (25. Oktober) das Jazz-am-Neckar-Konzert mit Paata Demurishvili und Erwin Ditzner sowie Sängerin Maren Kips im Heidelberger Restaurant Wolfsbrunnen sowie das Michael Wollny Trio, das im BASF-Feierabendhaus zu hören ist. Alle Konzerte und Termine im Artikel.

Mannheim: Palazzo feiert 20. Geburtstag

Preisgekrönte Artisten und ein Vier-Gänge-Menü, das Sternekoch Harald Wohlfahrt mit seinem Team kreiert hat: In dieser Woche öffnet der Harald Wohlfahrt Palazzo bereits zum 20. Mal auf dem Europaplatz am Planetarium seinen Spiegelpalast. In einer außergewöhnlichen Inszenierung treffen dann die größten Publikumslieblinge der vergangenen 20 Jahre auf spektakuläre neue Attraktionen, wie die beiden Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann versichern. Unter anderem sorgt ein unter dem Zeltdach zentral platzierter Videowürfel für beste Sicht von allen Plätzen. Mehr zum 20. Geburtstag des Palazzo im Artikel.

Freitag, 26. Oktober

Schwetzingen: Kerwe von Freitag bis Dienstag

Als eine der letzten Gemeinden der Region feiert Schwetzingen traditionell am letzten Oktober-Wochenende seine Kerwe. Höhepunkt wird der Sonntag sein, an dem die Schwetzinger Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben und mit Sonderangeboten und Aktionen locken – und anschließend geht es vom Einkaufsbummel zum Kerwe-rummel auf den Neuen Messplatz. Dort warten von Freitag, 26. Oktober, bis Dienstag, 29. Oktober, rund zwei Dutzend Fahrgeschäfte, Verkaufsstände und Buden auf große und kleine Besucher. Der Vergnügungspark ist jeweils ab 14 Uhr geöffnet, am Sonntag sogar ab 12 Uhr. Zur Eröffnung am Freitag gibt es von 14 bis 16 Uhr die Sonderaktion „Einmal zahlen, zweimal fahren“. Zum Artikel.

Ludwigshafen: Ab Freitag gastieren im Pfalzbau nationale und internationale Produktionen

Streich und Streit, Liebe und Verrat, körperliche Krisen oder künstliche Menschen – breit gefächert sind die Themen der Festspiele Ludwigshafen, die vom 26. Oktober bis zum 16. Dezember auf die Pfalzbau Bühnen landen. Besuchern werden neben Lesungen, Konzerten und Podien vor allem nationale und internationale Tanz- und Theaterproduktionen geboten. Mit vier Inszenierungen gastiert beispielsweise das hochkarätige Münchner Residenztheater in der Chemiestadt. Neben der Theaterwerkschau bildet traditionsgemäß der Tanz einen weiteren Schwerpunkt der Festspiele Ludwigshafen. Alles zum Programm der Festspiele Ludwigshafen gibt es im Artikel.

Mannheim: 14. Nachtwandel am Wochenende im Jungbusch

Am 26. und 27. Oktober will das ungewöhnlichste aller Kulturfeste in der Stadt jeweils von 19 bis 24 Uhr Tausende in den Jungbusch locken. Bei der 14. Auflage im Stadtteil, der sich selbst, seine Vielfalt und das Miteinander feiert, hat sich zwar die Organisation geändert, die nun von einem städtischen Team gestemmt wird. Der Kern bleibt aber erhalten: „Hier zeigen Menschen, wie ihr Jungbusch ist“, sagt Michael Scheuermann vom Gemeinschaftszentrum, der den Nachtwandel mitgestaltet. Alles zum 14. Nachtwandel im Artikel.

Samstag, 27. Oktober

Hockenheim: „e4-Testival“ auf dem Hockenheimring

Am 27. und 28. Oktober findet auf dem Hockenheimring mit dem „e4-Testival“ Europas größte Messe zum Mitfahren für Elektromobilität statt. Das heißt: Vom E-Scooter bis zum Sportwagen können die Exponate in Hockenheim auch selbst gefahren werden. Insgesamt 62 Aussteller vom Start-up bis hin zu Konzernen wie BMW, Tesla oder Porsche präsentieren sich im Fahrerlager. Mit der MVV, die ihr E-Fahrzeug „e.go“ vorstellt, bis hin zur Heidelberger Fahrradschmiede „Ruprecht Bikes“ sind auch Unternehmen aus der Region vertreten. Tickets zum Tagespreis (15 Euro) oder als Zwei-Tages-Karte (20 Euro) gibt es unter www.e4testival.com. Für Kinder bis elf Jahre ist der Eintritt frei. Weitere Informationen im Artikel.

Haßloch: Halloween-Veranstaltungen im Holiday Park

Wer gruseliges Vergnügen sucht, der muss rund um Halloween in der Region nicht lange danach suchen. So öffnet etwa der Holiday Park in Haßloch auch dieses Jahr wieder zu seinen „Fright Nights“ die Pforten. Am Samstag und Mittwoch, 27. und 31. Oktober, sowie ein weiteres Mal am 3. November verwandelt sich der Park hierbei erneut in einen Hexenkessel, in dem sich Familien ebenso amüsieren können wie hartgesottene Horrorfans. Tagsüber bietet die Veranstaltung Gruselspaß und schaurig-schöne Dekoration für Groß und Klein; aber wenn es Abend wird, schallen überall Schreie durch die Dunkelheit: In den sogenannten „Scare Zones“ namens „Titty Twister“, „Zombie Factory“, „Camp Sonnenschein“ und – jetzt neu: dem „Freak Circus“ (freigegeben ab 16 Jahren) treiben dann Live-Erschrecker ihr Unwesen (holidaypark.de). Zum Artikel mit weiteren Halloween-Events in der Region.

Mannheim: Messe „Mein Hund“ in der Maimarkthalle

Zum ersten Mal findet in der Maimarkthalle in Mannheim am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, das Event „Mein Hund – Partner auf vier Pfoten“ statt. Es handelt sich um eine Informations- und Verkaufsausstellung rund um den Hund. Aussteller zeigen eine Auswahl an Hundezubehör. Von 11 bis 18 Uhr kann die Messe besucht werden, der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro, ermäßigt fünf Euro, und Kinder bis 12 Jahren in Begleitung Erwachsener müssen nichts zahlen. Ein besonderes Highlight, so die Veranstalter, ist das kostenlose Hunde-Casting. Mehr zur Messe im Artikel.

Mannheim: Letzter Jubiläumsrenntag auf der Seckenheimer Waldrennbahn

Der Mannheim²-Renntag zum Finale der Feierlichkeiten im 150. Jahr der Pferderennen in Mannheim findet am 27. Oktober und damit ausnahmsweise am Samstag statt. Die Tore öffnen sich schon am frühen Vormittag, denn noch vor der Mittagszeit wird das erste Rennen gestartet. Zur Ankunft der Besucher ab etwa 10.30 Uhr wird das Polizeimusikkorps eine halbe Stunde spielen. Sehr viel Gaudi verspricht das Maskottchenrennen, das zwischen 13 und 14 Uhr stattfindet. Für alle sieben ausgeschriebenen Pferderennen gingen 104 Nennungen ein, so dass die Startmaschine mehrfach prall gefüllt sein wird. Mehr zum Jubiläumsrenntag im Artikel.

Heidelberg: Tristan Busch mit „Das Paradies“ in der Halle 02

Mit emotionalem Trash-Pop und dem aktuellen Album „Das Paradies“ gastiert Tristan Busch am Samstag, 27. Oktober, 19 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg. Mal archaisch, mal chansonesk, mal ausgelassen und dann wieder fast introvertiert ist das Schaffen des gefragten Komponisten und Sängers, der gerne auch mit Hip-Hop-Größen wie Cro und Fatoni zusammenarbeitet. Weiters im Artikel.

Mannheim: Liederabend „Istanbul“ feiert im Schauspielhaus Premiere

Die Inszenierung „Istanbul – ein Liederabend mit Songs von Sezen Aksu“ von Selen Kara, Torsten Kindermann und Akin E. Sipal, die am 27. Oktober, 19.30 Uhr, im Schauspielhaus des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) Premiere feiert, setzt dieses Szenario auf die Bühne: „Wir erzählen quasi die Schwierigkeiten und die Probleme der Migration eines Gastarbeiters – aber eben umgedreht, damit das deutsche Publikum sich in die Rolle der Gastarbeiter versetzen kann“, erklärt Kindermann, musikalischer Leiter des szenischen Liederabends, bei dem seine Frau Selen Kara Regie führt und den beide zusammen entwickelt haben. Mehr dazu im Artikel.

Mannheim: Musikreihe „Meisterkonzerte“ mit Auftakt im Rosengarten

Traditionsgemäß präsentieren sich bei den Konzertreihen der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz renommierte Solisten aus aller Welt. Welche Talente das Orchester dabei in den eigenen Reihen vereint, ist beim Auftakt der Mannheimer Meisterkonzerte am Samstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr im Musensaal des Rosengartens zu hören. Den Beginn der Konzertreihe markieren in diesem Jahr die letzten Werke der Komponisten Brahms und Bruckner. Unter der musikalischen Leitung Kahchun Wongs, Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker, stimmen die Staatsphilharmonischen Kammersolisten Nikolaus Boewer (Violine) und Florian Barak (Violoncello) zum „Doppelkonzert a-Moll, op. 102“ von Johannes Brahms an. Weiteres im Artikel.

Heidelberg: Giora Feidman in der Stadthalle

Er spiele Klarinette, um seine Gefühle mit den Menschen zu teilen, sagt Giora Feidman, und wer den 82-Jährigen einmal live auf der Bühne erlebt hat, versteht die Ernsthaftigkeit hinter dieser Aussage. Sein Publikum kann sich am Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle in Heidelberg von ihm begeistern lassen. Karten für 22 bis 49 Euro. Zum Artikel.

Mannheim: Gestört aber Geil im Maimarktclub

Das Erfurter Hit-DJ-Duo Gestört aber Geil macht am Samstag, 27. Oktober, 21.30 Uhr, im Mannheimer Maimarktclub Station. Nico Wendel und DJ Spike*D alias Marcel Stephan wollen die die Halle mit ihrem Mix aus melodischem Tech und Deep House zum Beben bringen. Hier geht es zum Artikel.

Sonntag, 28. Oktober

Mannheim: Der kleine Maulwurf im Schatzkistl

Das Musikkabarett Schatzkistl zeigt „Die Geschichte vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“. Beginn ist am Sonntag um 16 Uhr. Es gibt keine Pause. Das Figurentheater mit Maren Kaun wird für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Angekündigt ist „eine anrüchige Geschichte zwischen Fell- und Federvieh, mit feiner Nase in Szene gesetzt“. Die Karten kosten zehn Euro und sind entweder direkt im Schatzkistl in der Augustaanlage 4-8 (online unter schatzkistl.de), bei Whistle Fanware/Tickets in Q 6, 14 oder im „MM“-Kundenzentrum in P 3, 4-5 erhältlich. Zum Artikel.

Mannheim: Zweite „Meistersinger“-Produktion feiert am 28. Oktober Premiere im NTM

In Zeiten von AfD-Erfolgen, Pegida sowie der hitzigen Diskussionen um Flüchtlinge und Einwanderungspolitik hätte dieser Abend zu einem Politikum werden können. Richard Wagner thematisiert in seiner viereinhalbstündigen Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ nicht nur den Kampf zwischen dem Althergebrachten und dem Neuen, zwischen den erstarrten Konventionen einer fast zum Spießertum eingefrorenen Gesellschaft und dem Revoluzzertum, das sich in Gestalt eines dahergelaufenen Sängers namens Walther von Stolzing Bahn bricht. Er lässt seine alle Fäden spinnende Hauptfigur Hans Sachs auch intensiv über das Deutsche, die deutsche Seele und deutsche Kunst nachdenken. Alles zum „Meistersinger“ sowie weitere Termine und Kartenpreise im Artikel.

Mannheim: Adler heißen Straubing Tigers in der SAP Arena Willkommen

Die Adler Mannheim grüßen derzeit von der Tabellenspitze. Vier Punkte Vorsprung hat die Mannschaft von Pavel Gross gegenüber der Düsseldorfer EG. Nach dem Auswärtsspiel am Freitag (19.30 Uhr) in Nürnberg soll dies möglichst auch am 15. Spieltag so bleiben. Zu Gast in der SAP Arena sind am Sonntag, 28. Oktober, die Straubing Tigers. Ab 16.30 Uhr ist der Puck im Spiel. Karten gibt es über Ticketshop der SAP Arena.

Mannheim: Reggae-Künstler Protoje in der Alten Feuerwache

Am Sonntag, 28. Oktober, 20 Uhr, sind Protoje & The Indiggnation zu Gast in der Alten Feuerwache. In kürzester Zeit etablierte sich Oje Ken Ollivierre alias Protoje zum neuen internationalen Star der Reggae-Szene. Das war 2011. Inzwischen hat er drei Alben herausgebracht und besticht durch raffinierte Reime und tiefgehende gesellschaftliche Analysen. Dabei gelingt ihm der Spagat, seine Songs dennoch mit Leichtigkeit und abgeklärten Grooves auszustatten. Der Eintritt kostet im Vorverkauf unter www.altefeuerwache.com 22 Euro plus Gebühren. Zum Artikel.