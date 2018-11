Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Donnerstag bis Sonntag.

Freitag, 2. November

St. Martin: Martinus Weinfest am Wochenende

In der Gemeinde St. Martin im Landkreis Südliche Weinstraße wird von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. November, das Martinus Weinfest begangen. Im Ortskern gibt es dann einige Ausschankstellen in Höfen und Zelten, in denen mit St. Martiner Weinen und regionalen Spezialitäten für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt wird. Die Eröffnung mit der KAB-Blaskapelle, der St. Martiner Weinprinzessin Daniela I., Ortsbürgermeister Timo Glaser und der Festrede des „St. Martin“ als Bischof von Tours erfolgt am Freitag um 19 Uhr im Hof der „Alten Kellerei“. Mehr Informationen im Artikel.

Speyer: Von Gzuz bis Jan Delay

Beim Festival „Catch A Fire“ treffen sich seit nunmehr 16 Jahren die kleinen und großen Stars der deutschen Hip-Hop-Szene. Am Freitag, 2. November, rücken die Rapper zum ersten Mal in Speyer an. Los geht es ab 20 Uhr in der Halle 101. Auf der Bühne stehen die Hamburger Rapper Samy Deluxe und Jan Delay, Fans des Straßen-Raps kommen bei Maxwell und Gzuz auf ihre Kosten. Dazu rappen die Altmeister D-Flame, Bausa oder Malik. Hier geht’s zum Artikel.

Mannheim: Premiere von "Leichen tratschen nicht"

Am Freitag, 2. November, feiert im Oststadttheater die Kriminalkomödie „Leichen tratschen nicht“ Premiere. Der Autor des Stücks ist ein alter Bekannter: Uwe von Grumbkow, der am Oststadttheater bereits mehrfach erfolgreich Regie führte. Im Mittelpunkt des Stücks steht Frau Schnabel, die im Treppenhaus über eine Leiche stolpert. Sie fängt auf eigene Faust an zu ermitteln und bald hat eigentlich jeder Nachbar ein Motiv. Die Premiere beginnt um 20 Uhr. Eine weitere Vorstellung gibt es an diesem Wochenende am Sonntag, 4. November, ebenfalls um 20 Uhr. Hier geht’s zum Artikel.

Samstag, 3. November

Mannheim: Passagenfest mit "Kultur und Kulinarik"

Unter dem Motto „Kultur und Kulinarik“ findet am Samstag, 3. November, ab 11 Uhr die neunte Auflage des Passagenfests statt. Die Mannheimer Werbegemeinschaft hat dafür ein buntes Programm zusammengestellt. Gefeiert wird das ganztägige Fest in insgesamt fünf Passagen der Innenstadt, und zwar in der Kurfürstenpassage (P7), in der ÖVA-Passage (P7), in der Plankenhof Passage (P6), in der Vetter-Passage (O7) und in den Kunstarkaden (N6). Infos zu den einzelnen Programmpunkten gibt’s hier in unserem Artikel.

Erpolzheim: 14. Martinsmarkt startet zum 14. Mal

Zu ihrem traditionellen Martinsmarkt lädt die Gemeinde Erpolzheim (Landkreis Bad Dürkheim) am selben Wochenende, am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, ein. Das bunt-kulturelle Fest für Klein und Groß wird zum 14. Mal in dem Dorf veranstaltet. Die Besucher erwarten dort offene Höfe sowie Musik, Kunst und Handwerk, Weinpräsentationen, Obst und Hausgemachtes. Der Martinsmarkt ist jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Mehr Informationen im Artikel.

Mannheim: SV Waldhof Mannheim gegen FC Astoria Walldorf

In der Regionalliga Südwest trifft am Samstag, 3. November, der Tabellenerste auf den Tabellenletzten, der SV Waldhof Mannheim gegen den FC Astoria Walldorf. Anpfiff im Carl-Benz-Stadion ist um 14 Uhr. Tickets gibt es im Ticketshop des Vereins.

Mannheim: Führung durch das Klärwerk

Zu Führungen durch das alte, 1905 erbaute Klärwerk in der Diffenéstraße 29, laden der Verein Industriekultur und der Bildhauer Rüdiger Krenkel am Samstag, 3. November, von 16.30 bis 21 Uhr ein. Bei den Touren durch Gänge und Galerien wird kein elektrisches Licht verwendet, sondern nur Feuer, Kerzen, Windlichter und Petroleumlampen. Der Eintritt kostet 12 Euro. Weitere Infos unter rhein-neckar-industriekultur.de und im Artikel.

Mannheim: Lange Nacht der Kunst und Genüsse

Bei der 14. Langen Nacht der Kunst und Genüsse locken am Samstagabend, 3. November, rund 250 Gewerbetreibende mit Musik, Kultur und Köstlichkeiten in ihre Geschäfte. Ab 18 Uhr und bis Mitternacht können die Besucher in den Läden bummeln, viele bieten neben leckerem Essen und Getränken auch ein kleines Programm an. Die Gewerbetreibenden kommen aus allen Mannheimer Stadtteilen, von Sandhofen bis auf die Rheinau, von der Schwetzingerstadt bis nach Seckenheim. Besucher können den kostenlosen Shuttlebus benutzen. Hier geht’s zum Artikel.

Mannheim: Tanzkollektiv La Trottier feiert Premiere im EinTanzHaus

Der Goldene Schnitt steht symbolisch für Harmonie und Symmetrie, für Ordnung und Frieden. Und das Ordnungsprinzip prägt nicht nur die Naturwissenschaften, sondern auch die Kunstwelt. Nun zeigt das La_Trottier Dance Collective in einer Premiere am Samstag, 3. November, 20 Uhr, im EinTanzHaus, welche tänzerischen Möglichkeiten das Proportionsmodell eröffnet – Titel der Produktion: „1,618033“, das ist die irrationale Zahl, mit der sich der Goldene Schnitt mathematisch beschreiben lässt. Karten gibt es für 18 oder 19 Euro an der Abendkasse. Weitere Infos unter eintanzhaus.de oder im Artikel.

Mannheim: Alles Banane im „Zimmer“

Die Veranstalter versprechen: Konfetti, Bananen, noch mehr Bananen, riesige Plüschaffen – und noch mehr Wahnsinn. So jedenfalls steht es in der Ankündigung. . . Am Samstag, 3. November, steigt ab 23 Uhr im „Zimmer“ die Party „Bananas“ mit dem unmissverständlichen Motto: „Hip Hop & Hands Up!“. Übermütig, ausgelassen und ohne Bedenken sollen die Partygänger feiern – zu Black Music, Hip-Hop, Hands Up und alles, worauf sich Partygänger gerne bewegen. Mehr dazu im Artikel.

Sonntag, 4. November

Ludwigshafen: Verkaufsoffener Sonntag

Ohne Hast und Hektik dürfen Besucher heute in der Ludwigshafener Innenstadt einkaufen. Beim verkaufsoffenem Sonntag am 4. November öffnen die Geschäfte der Rhein-Galerie, des Rathaus-Centers und in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Obendrein ermuntert auch der Ludwigshafener Herbstzauber, der von Freitag, 2. November, bis Dienstag, 6. November, stattfindet, zu einem Besuch auf dem Berliner Platz. Rund 20 Schausteller präsentieren sich auf dem Jahrmarkt mit Fahrgeschäften und Essensständen. Hier geht's zum Artikel.

Mannheim: Die Adler im Heimspiel gegen die Augsburger Panther

Als Tabellenführer fliegen die Adler in den 17. Spieltag der DEL. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Pavel Gross die Augsburger Panther. Die Fuggerstädter belegen derzeit Platz 5 in der Tabelle. Um 14 Uhr geht es in der SAP Arena los. Das Spiel kann in unserem Live-Ticker verfolgt werden. Wer live in der Arena dabei sein will, bekommt Karten über den Ticketshop des Vereins.

Mannheimer Philharmoniker: Auftakt der neuen Spielzeit

Bei den Mannheimer Philharmonikern spielen 80 Musiker aus 40 Ländern. Der Auftakt der neuen Spielzeit beginnt am heutigen Sonntag, 4. November, um 19 Uhr mit einem romantischen Konzert im Mannheimer Rosengarten. Zu hören bekommen die Zuschauer neben anderen „Peer Gynt Suitei Nr. 1“ und Tschaikowskys „Sinfonie Nr. 5“. Karten kosten zwischen 23 und 58 Euro, weitere Infos im Artikel.

Heidelberg: Lordi präsentieren neues Album

Im Jahr 2006 war es eine Sensation, als die finnischen Schockrocker Lordi beim European Songcontest auf dem ersten Platz landeten. Inzwischen hat die Band um Frontmann Mr. Lordi ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht, der Titel: „Sexorcism“. Ihre neusten Songs präsentiert die Band am Sonntag, 4. November, ab 19.30 Uhr, in der Halle02 in Heidelberg. Die Zuschauer erwartet eine monstermäßige Show mit aufwendigen Kostümen. Weitere Infos im Artikel.