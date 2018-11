Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Sonntag.

Freitag, 9. November

„Melanthalia“ spielt eine Arzt-Komödie für den guten Zweck

Die Theatergruppe „Melanthalia“ feiert am Freitag, 9. November, mit ihrem Stück „Sind Sie privat versichert?“ Premiere. Die Komödie in drei Akten von Peter Futterschneider beschäftigt sich amüsant mit der Frage, die bestimmt jeder Patient schon einmal in der Praxis gehört hat. Beginn der Premiere im großen Saal der evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt, Lange Rötterstraße, ist um 19 Uhr. Infos zu weiteren Aufführungen gibt es in unserem Artikel.

Rick Kavanian und Henni Nachtsheim im Capitol



Eine „etwas andere Lesung“ präsentieren die beiden Comedy-Kollegen Henni Nachtsheim und Rick Kavanian am Freitag, 9. November, im Mannheimer Capitol. Der Untertitels ihres Programms lautet: „…oder: was ist überhaupt ein Dollbohrer?“. Diese Frage gehen sie auf den Grund und suchen ganz nebenbei die wahren Helden unserer Zeit. Los geht’s um 20 Uhr. Weitere Infos in unserem Artikel.

Auf den Spuren der Boybands

Kabarettist Thomas Hermanns ist als Fan von Boybands bekannt. In seinem Programm „Boybands Forever“, das er am Freitag, 9. November, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten präsentiert, geht er dem Phänomen der 90er Jahre auf den Grund. Zu hören sind Songs der Backstreet Boys, Take That, East 17 und vielen mehr. Weitere Infos in unserem Artikel.

Samstag, 10. November

Waldhof muss in Mainz ran

Der SV Waldhof Mannheim spielt am Samstag, 10. November, auswärts gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05. Anpfiff ist um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden. Aktuelle Berichte und Informationen zur Mannschaft finden Sie hier.

Hoffenheim gegen Augsburg

Am Samstag, 10. November, trifft der 1899 Hoffenheim daheim auf den 1.FC Augsburg. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Weitere Infos zum Bundesligisten gibt es bei uns im Morgenweb.

Zirkus Paletti lädt zu Herbstshows ein

Die Ensembles des Kinder- und Jugendzirkus Paletti haben in den Herbstferien fleißig geübt und präsentieren nun ihre Novembershows. Die erste gibt es am Samstag, 10. November, um 16 Uhr, im Zirkuszelt im Pfeifferswörth 28a zu sehen. Weitere Vorstellungen folgen am Sonntag, 11. November, um 11 und um 16 Uhr. Weitere Infos gibt es in unserem Artikel und unter www.zirkus-paletti.de

Spielerische Tage in Mannheim

Zwei Tage lang zeigen Experten, welche Gesellschaftsspiele gerade angesagt sind und wie sie funktionieren. „Mannheim spielt!“ findet im Jugendkulturzentrum Forum an der Neckarpromenade statt. Samstags wird hier von 14 bis 24 Uhr gespielt, sonntags von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein genaues Programm gibt es unter www.mannheim-spielt.de und weitere Infos gibt es in unserem Artikel.

Junge Pianistin tritt auf

Am Samstag, 10. November, präsentiert Pro Arte das Orchestre National de Lyon mit seinem Chefdirigenten Leonard Slatkin und die junge georgisch-französische Pianistin Khatia Buniatishvili. Los geht es im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten um 20 Uhr. Weitere Infos in unserem Artikel.

Es swingt in der Feuerwache

Klassischer Swing, Charleston, Chansons, Nu Jazz und Electro Swing erklingen am Samstag, 10. November, ab 22 Uhr in der Alten Feuerwache Mannheim. Dann findet hier die Party La Nuit Bohème statt. Der Live-Act ist Antti Sarpila mit seinem Trio, er gilt als Star der weltweiten Swing-Szene. Hier geht’s zum Artikel.

Sonntag, 11. November

Führung durch die Mannheimer Oststadt

Wer sich für die prachtvollen Villen, die prunkvollen Fassaden und die mächtige Architektur der Mannheimer Oststadt interessiert, der sollte sich am Sonntag, 11. November, 14 Uhr, vor dem Eingang der Kunsthalle einfinden. Hier beginnt die zwei Stunden dauernde Führung. Teilnehmer zahlen 7 Euro. Weitere Infos in unserem Artikel.

Heimspiel der Rhein-Neckar-Löwen

Die Rhein-Neckar-Löwen spielen am Sonntag, 11. November, in der SAP Arena Mannheim gegen den HC Erlangen. Das Spiel beginnt um 16 Uhr. Weitere Infos zu den Rhein-Neckar-Löwen gibt es bei uns im Morgenweb.

„Ein deutsches Requiem“ in der Christuskirche

Von Zeit zu Zeit muss auch der Bach-Chor der Mannheimer Christuskirche die Standard-Oratorien pflegen. Und so hat Landeskantor Johannes Michel für das Herbstkonzert am Sonntag, 11. November, 17 Uhr, „Ein deutsches Requiem“ nach Worten des Heiligen Schrift Opus 45 von Johannes Brahms aufs Programm gesetzt. Weitere Infos hier, in unserem Artikel.

Große Sinfonik im Mozartsaal

Das SWR-Symphonieorchester eröffnet sein erstes Saisonkonzert unter der Leitung von Eliahu Inbal am Sonntag, 11. November, um 19.30 Uhr mit dem Konzert für Klavier, Violoncello und Orchester C-Dur Opus 56, dem sogenannten „Tripelkonzert“ von Ludwig van Beethoven. Das Konzert findet im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten statt. Weitere Infos im Artikel.

Montag, 12. November

Die Filmhits von Hans Zimmer in der SAP Arena

Die Film-Hits von Hans Zimmer können Fans in der Show „The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration“ in der Mannheimer SAP Arena erleben. Der Komponist schrieb beispielsweise die Filmmusik für „Fluch der Karibik“ und „Titanic“. Los geht es am Montag, 12. November, um 19.30 Uhr. Weitere Infos in unserem Artikel.