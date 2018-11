Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Sonntag.

Freitag, 23. November

Kleidertauschparty in der VHS

Wer seine Klamotten gegen andere tauschen möchte, ist am Freitag, 23. November, in der Ludwigshafener Volkshochschule im Bürgerhof genau richtig. Ab 17 Uhr findet im Vortragssaal die Kleidertauschparty statt. Für kreative Gäste, die ihre Kleidungsstücke etwas aufhübschen wollen, bietet die VHS zwei Workshops an. Weitere Infos in unserem Artikel.

Adler Mannheim gegen Krefeld Pinguine

Am 20. Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga müssen die Adler Mannheim daheim gegen die Krefeld Pinguine ran. Anpfiff der Partie am Freitag, 23. November, ist um 19.30 Uhr. Das Spiel können Sie live in unserem Ticker verfolgen.

„Cavewoman“ läuft im Capitol

„Praktische Tipps zur Haltung und Pflege eines beziehungstauglichen Partners“ bekommen Zuschauer am Freitag, 23. November, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Ramona Krönke verkörpert dann in „Cavewoman“ die „Höhlenfrau“ Heike. Das Programm ist die Antwort auf den Dauererfolg „Caveman“. Weitere Infos in unserem Artikel und unter capitol-mannheim.de

Arnim Tölpel zu Gast im Schatzkistl

Der „Masterbabbler“ Arnim Tölpel ist am Freitag, 23. November, zu Gast im Mannheimer Schatzkistl. Ab 20 Uhr setzt der Heidelberger Musikkabarettist ein Zeichen für den identitätsstiftenden Sinn von Mundart. Infos gibt es unter schatzkistl.de

Samstag, 24. November

Wohltätigkeitbazar im Stadthaus

Zum 50. Mal lädt am Samstag, 24. November, das Netzwerk Haushalt zu seinem Wohltätigkeitsbazar ein, diesmal wieder im Stadthaus N1 im Podiumsgeschoss. Von 10 bis 16 Uhr werden Näh- und Handarbeiten, Marmelade, Konfitüre, Gebäck, Dekorationen aus der Bastelwerkstatt und vieles mehr verkauft. Und weil das Netzwerk Haushalt dieses Jahr ein Jubiläum feiert, wird um 12 Uhr eine große Torte angeschnitten. Der Erlös geht an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ sowie die Mannheimer Kindervesperkirche. Weiter Infos in unserem Bericht.

SV Waldhof spielt gegen Ulm

Am 18. Spieltag in der Regionalliga Südwest spielt der SV Waldhof Mannheim auswärts gegen den SSV Ulm. Anpfiff der Partie am Samstag, 24. November, ist um 14 Uhr. Im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Führung durch Barockgemäuer

Bei der lebendigen Kostümführung „Leben bei Hofe“ können Teilnehmer so einiges über die einstigen Bewohner des Mannheimer Barockschlosses erfahren. Die Führung beginnt am Samstag, 24. November, um 14.30 Uhr. Die Teilnehmer laufen durch die Prunkräume und werden von einem Mitglied des Hofes im historischen Kostüm begleitet. Weitere Infos in unserem Artikel.

1899 Hoffenheim spielt gegen Hertha BSC

Bundesligist 1899 Hoffenheim reist dieses Wochenende nach Berlin. Die Partie gegen den Hertha BSC am Samstag, 24. November, beginnt um 15.30 Uhr im Olympiastadion. Weitere Infos bei uns im Morgenweb.

Neonschwarz in der Halle 02

Die Tour „40 Grad Fieber“ führt das Hamburger Rap-Quartett Neonschwarz am Samstag, 24. November, auch in die Metropolregion. Genauer gesagt, in die Heidelberger Halle 02, wo sie ab 19 Uhr auf der Bühne stehen. Nach Auftritten bei Festivals und einer Auszeit für ihr neues Album „Clash“, das im Oktober erschien, melden sich die vier Musiker wieder live zurück. Infos in unserem Artikel und unter halle02.de

Silke Hauck im Schatzkistl

Zum 93. Mal findet am Samstag, 24. November, die Silke-Hauck-Nacht im Mannheimer Schatzkistl statt. Ab 20 Uhr steht die Sängerin auf der Kleinkunstbühne – diesmal mit dabei: Tänzer David Kwiek, Gitarrist Stefan Obermann und Sänger und Schauspieler Rino Galiano. Weitere Infos gibt es hier.

Stars des Eurodance-Jahrzehnts

Buffalos, bauchfreies Neontop und blaue Wimperntusche – so könnte das perfekte Outfit für die bevorstehende Party am Samstag, 24. November, aussehen. Die Veranstaltung „Sunshine Live 90er-Party“ des Mannheimer Radiosenders lockt bereits zum sechsten Mal in die Maimarkthalle. Einlass ist um 19 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr. Weitere Infos in unserem Bericht.

Vilde Frang im BASF-Feierabendhaus

Die 32-jährige Norwegerin und hockkarätige Geigerin Vilde Frang tritt am Samstag, 24. November, um 20 Uhr als eine der „Großen Vier“ im Feierabendhaus der BASF auf. Im Gepäck hat sie Beethovens Violinkonzert (D-Dur, op. 61), bei dem sie sich vom Deutschen Symphonie-Orchester begleiten lässt. Außerdem spielen sie noch die Sinfonie Nr.2 e-Moll von Serge Rachmaninow. Ausführlichere Infos gibt es in unserem Artikel.

Sonntag, 25. November

Adler reisen nach Bremerhaven

Nach dem Heimspiel am Freitag gegen die Krefeld Pinguine treten die Adler Mannheim am Sonntag, 25. November, auswärts gegen die Fischtown Pinguins in Bremerhaven an. Das Spiel beginnt um 14 Uhr. Sie können es live in unserem Ticker verfolgen.

Tierisches Theater für Kinder

Das Tournee-Theater Sturmvogel erhielt für das Stück „Mein Freund Charlie“ 2017 die Silbermedaille der Kindertheaterwoche Rechberghausen. Am Sonntag, 25. November, wird es um 16 Uhr im Mannheimer Schatzkistl aufgeführt. „Mein Freund Charlie“ ist ein Mitmachtheater zu den Themen Fantasie, Freundschaft und Tiere. Es richtet sich an Kinder von vier bis elf Jahren und dauert etwa 50 Minuten. Weitere Infos gibt es hier und unter schatzkistl.de.

Rhein-Neckar-Löwen spielen gegen Minden

Die Rhein-Neckar-Löwen spielen am Sonntag, 25. November, in der SAP Arena Mannheim gegen den TSV GWD Minden. Anpfiff des Spiels der beiden Bundesligisten ist um 16 Uhr. Weitere Infos gibt es bei uns im Morgenweb.

Ein dunkles Gedicht

Dietrich Lohffs „Requiem für einen polnischen Jungen“ ist alles andere als leichte Kost. Wer es einmal gehört hat, vergisst es nicht. Am Sonntag, 25. November, wird das Requiem in der Mannheimer Johnniskirche auf dem Lindenhof erklingen. Um 19 Uhr beginnt das Konzert anlässlich des Gedenktages zur Reichskristallnacht. Weitere Infos in unserem Bericht.