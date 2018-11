Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Montag.

Freitag, 30. November

Schweizer Energiebündel kommt nach Mannheim

Eine „Wohlfühlgarantie“ gibt es auf der aktuellen Tournee von Schlagersängerin Beatrice Egli. Die vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnete Sängerin tritt am Freitag, 30. November, 19 Uhr, im Mannheimer Rosengarten auf. Die 30-Jährige, die ihren Durchbruch bei der Show „Deutschland sucht den Superstar“ hatte, zählt derzeit zu den erfolgreichsten deutschen Schlagerkünstlern im deutschsprachigen Raum. Weitere Infos in unserem Bericht.

SV Waldhof gegen TSG Hoffenheim II

Der SV Waldhof Mannheim trifft in der Regionalliga Südwest am Freitag, 30. November, im Mannheimer Carl-Benz-Stadion auf die TSG Hoffenheim II. Das Spiel beginnt um 19 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Adler in Wolfsburg auf dem Eis

Die Adler Mannheimer spielen am Freitag, 30. November, auswärts gegen die Grizzlys Wolfsburg. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. Das Spiel können Sie in unserem Ticker live verfolgen.

Drangsal in der Alten Feuerwache

Electropop gibt es am Freitag, 30. November, in der Alten Feuerwache zu hören. Ab 20 Uhr steht der Herxheimer Max Gruber alias Drangsal auf der Bühne. Dort stellt er sein neuestes Album „Zores“ vor. Weitere Infos gibt es in unserem Artikel.

Samstag, 1. Dezember

Roboter treten im Technoseum gegeneinander an

Der Roboter-Wettbewerb „First Lego League“ findet am Samstag, 1. Dezember, von 9 bis 17 Uhr im Mannheimer Technoseum statt. Bei dem von der SAP geförderten Contest treten Jungen und Mädchen zwischen zehn und 16 Jahren gegeneinander an. Dabei müssen die Lego-Roboter, die zuvor von den Teilnehmern gebaut wurden, ab 13 Uhr einen Hindernis-Parcours überwinden. Die Nachwuchs-Tüftler freuen sich über Zuschauer, die sie dabei anfeuern. Der Eintritt ins Museum ist den ganzen Tag über frei. In unserem Bericht erfahren Sie noch mehr.

„Das Leben bei Hofe“ im Mannheimer Schloss

Die Teilnehmer der Führung „Das Leben bei Hofe“ können an diesem Samstag, 1. Dezember, eine Reise zurück zu den Glanzzeiten des Mannheimer Barockschlosses unternehmen. Die Kostümführung beginnt um 14.30 Uhr und zeigt die Prunkräume zur Zeit des kurfürstlichen Paares Carl Theodor und Elisabeth Augusta. Hier gibt es weitere Informationen.

TSG Hoffenheim empfängt Schalke 04

Am 13. Spieltag der Fußballbundesliga empfängt die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag, 1. Dezember, den FC Schalke 04. Anpfiff des Spiels in der Wirsol-Arena ist um 18.30 Uhr. Aktuelle Hintergrundberichte gibt es bei uns im Morgenweb.

Premiere von „Findet uns das Glück?“ im Nationaltheater

„Findet uns das Glück?“ lautet der Titel einer ungewöhnlichen Produktion des Mannheimer Nationaltheaters, die am Samstag, 1. Dezember, 19 Uhr, uraufgeführt wird. Geboten wird an diesem „Theaterabend über das Zusammenleben“ eine Mischung aus Volksversammlung, Aufführung und Gesellschaftsspiel. Weitere Infos in unserem Artikel.

„Toxicator“ in der Mannheimer Maimarkthalle

Das größte Electro-Festival in Südwestdeutschland findet am Samstag, 1. Dezember, ab 20 Uhr in der Mannheimer Maimarkthalle statt: Toxicator lockt regelmäßig 11000 Fans der harten elektronischen Musik auf die Tanzfläche. Mehr als 30 DJs und Live-Acts aus Brasilien, Holland, Italien und Deutschland stehen auf der Maimarkt-Bühne, gefeiert wird bis morgens um 6 Uhr. Mehr in unserem Bericht.

Sonntag, 2. Dezember

Eine Katze sorgt für Chaos

„Petersson und Findus – kleiner Quälgeist, große Freundschaft“ heißt das Stück, mit dem das KiWi-Kindertheater am Sonntag, 2. Dezember, 15 Uhr, im Heidelberger Bürgerhaus Emmertsgrund zu Gast ist. Die Spieldauer beträgt rund 80 Minuten, inklusive einer kleinen Pause. Laut Veranstalter ist das Stück für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Weitere Informationen gibt es hier.

Zwei Konzerte von Schlagzeuger Erwin Ditzner

Er ist ohne Frage der rührigste Musiker der Region: Erwin Ditzner ist unermüdlich in der Metropolregion unterwegs. Eines von zwei besonderen Konzerten steht am Sonntag, 2. Dezember, auf dem Programm. Ab 17 Uhr präsentiert Ditzner im Ludwigshafener Hack-Museum sein Programm „Die Motive des Richard W.“. Das zweite Konzert folgt gleich am Montag, 3. Dezember, 20 Uhr. Dann steht er im Mannheimer Club „Ella & Louis“ im Rosengartenkeller gemeinsam mit der Band Netnar Tsinim auf der Bühne. Mehr Infos in unserem Artikel.

Heimspiel der Adler

Die Adler Mannheim treffen am Sonntag, 2. Dezember, in der SAP Arena Mannheim auf die Eisbären Berlin. Anpfiff ist um 17 Uhr. Das Spiel können Sie live in unserem Ticker verfolgen.

Adventskonzert in der Christuskirche

Der Kammerchor an der Mannheimer Christuskirche singt am Sonntag, 2. Dezember, unter der Gesamtleitung von Johannes Michel Antonio Vivaldis „Gloria“, Georg Friedrich Händels „Dixit Dominus“ und Johann Sebastian Bachs „Nun kommt der Heiden Heiland“. Mit dem Barockorchester „l’arpa festante“ kommt die musikalische Begleitung dieses Mal aus München. Beginn des Adventskonzertes ist um 17 Uhr. Hier gibt es weitere Informationen.

Montag, 3. Dezember

Scooter mit Jubiläumstour in der SAP Arena

Scooter touren in diesen Tagen mit „100 Prozent Scooter – 25 Years Wild & Wicked“ durch Deutschland und machen am Montag, 3. Dezember, auch in Mannheim Halt. Ab 20 Uhr wollen sie ihre Fans in der SAP Arena in die Zeit zurückbeamen, als H.P. BAxxter mit „Hyper Hyper“ noch die Charts dominierte. Hier geht’s zum Artikel.