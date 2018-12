Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Dienstag.

Freitag, 7. Dezember

Sinnsuche der New Generation

Heidelbergs neuer Tanzchef Iván Pérez zeigt am heutigen Freitag, 7. Dezember, 19.30 Uhr, sein Stück „Impression“ als Uraufführung im Theater Heidelberg. Es spielt das Philharmonische Orchester, es tanzt die Compagnie des Dance Theatre Heidelberg. Thema ist die Befindlichkeit einer Millenniums-Generation, also all jener, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurden. Man darf gespannt sein… Weiter Infos gibt es in unserem Artikel.

Heimspiel der Adler Mannheim

Die Adler Mannheim stehen am Freitag, 7. Dezember, ab 19.30 Uhr auf dem Eis der SAP Arena Mannheim. Gegner ist die Düsseldorfer EG. In unserem Ticker können Sie das Spiel live verfolgen.

Titel von David Bowie & Co.

Nur noch einige wenige Stehplatzkarten gibt es für das „Jazz im Quadrat – Hautnah“-Konzert der Band People am Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Club Ella & Louis. Die Nachwuchsband um den kolumbianischen Pianisten und Arrangeur Carlos Trujillo spielt in der neuen Musikreihe, die der „Mannheimer Morgen“ gemeinsam mit Ella & Louis veranstaltet. Weiter Infos in unserem Bericht.

Oliver Pocher im Capitol

Der Spaßvogel Oliver Pocher hat sich selbst in der Zeit abseits der Livebühnen zur „#socialmediabitch“ fortgebildet und hinterfragt in seinem neuen Programm, das er am Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol präsentiert, das Leben mit Facebook, Instagram und Snapchat. Hier gibt es weitere Informationen.

Samstag, 8. Dezember

SV Waldhof gegen SC Hessen Dreieich

Am 20. Spieltag der Regionalliga Südwest trifft der SV Waldhof Mannheim auf den SC Hessen Dreieich. Beginn der Auswärtspartie am Samstag, 8. Dezember, ist um 14 Uhr. Im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Begnadete Virtuosen im Musensaal

Star-Trompeter Till Brönner und Bassist Dieter Ilg präsentieren am Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr, im Musensaal des Mannheimer Rosengartens das Programm ihrer CD „Nightfall“, die bei ihrem Erscheinen Anfang dieses Jahres in der Jazzszene für Furore sorgte. Hier geht’s zum Artikel.

Guru Guru feiert Geburtstag

Den 50. Geburtstag ihrer Band Guru Guru wollen die Musiker um den Schlagzeuger Mani Neumeier am Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr, mit einem großen Konzert im Ludwigshafener Kulturzentrum „Das Haus“ feiern. Dabei wollen sie musikalisch auf die vergangenen Jahre zurückblicken und in die Zukunft schauen, indem sie ihre ungebrochene Spielfreude einmal mehr unter Beweis stellen. Weitere Infos gibt es hier.

Thomas Freitag am Samstag in der Klapsmühl‘

Der Kabarettist Thomas Freitag ist ein gern gesehener Gast in der Mannheimer Klapsmühl‘ am Rathaus. Dort feierte er bereits sein 40. Bühnenjubiläum mit vier ausverkauften Auftritten. Am Samstag, 8. Dezember, kehrt er ab 20 Uhr mit seinem Programm „Europa – der Kreisverkehr und ein Todesfall“ auf die Kleinkunstbühne zurück. Hier geht’s zu unserem Bericht.

Explosive Partymischung im Zimmer

Die 90er feiern am Samstag, 8. Dezember, im Mannheimer Club Zimmer ihre Rückkehr. Denn dann steht wieder die „90’s an now“-Party in der Veranstaltungsreihe „Tanzrausch“ an. Die Musik liefert Trash-Pop-Guru DJ Aron. Die Besucher können sich ab 23 Uhr auf eine durchgeknallte Nacht einstellen. Weitere Infos gibt es hier.

Sonntag, 9. Dezember

Weihnachtszauber in Mannheim erleben

Die Stadtführung “Stimmungsvoller Advent” stimmt am Sonntag, 9. Dezember, ab 14 Uhr auf die schönste Zeit des Jahres ein. Treffpunkt ist der Eingang der Jesuitenkirche. Der Rundgang nimmt die Gäste mit in die adventliche Vergangenheit und sorgt durch interessante Erzählungen für besinnliche Stimmung. Hier geht’s zum Artikel.

Adler Mannheim gegen EHC Red Bull München

Die Adler Mannheim spielen am Sonntag, 9. Dezember, in München gegen den EHC Red Bull. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. In unserem Ticker können sie das Spiel live verfolgen.

Blasorchester gibt Nikolauskonzert

„Ist das Bach?“ fragt die Mannheimer Bläserphilharmonie am Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. Solistin des Abends ist die Sopranistin Sabine Vinke. Auf dem Programm stehen zum einen Bearbeitungen von Bach-Werken und zum anderen Werke, die auf die eine oder andere Art von Bach inspiriert wurden. Lesen Sie unseren Bericht dazu!

„Disney in Concert“ in der SAP Arena

Große Bilder, große Melodien und große Gefühle gibt es am Sonntag, 9. Dezember, bei „Disney in Concert“ in der Mannheimer SAP Arena. Ab 19 Uhr bekommen Besucher hier die schönsten Lieder aus den Zeichentrickklassikern zu hören. Dazu sind die passenden Filmsequenzen in Großformat zu sehen. Weiter Informationen in unserem Artikel.

Virtuosin an der Violine

Die junge Violinistin Tianwa Yang hat es in den musikalischen Olymp geschafft: Die aus Peking stammende Solistin gilt als eines der bedeutendsten Talente ihrer Generation. Am Sonntag, 9. Dezember, steht sie beim 2. Mannheimer Meisterkonzert auf der Bühne des Musensaals im Rosengarten. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, um 18.45 Uhr findet eine Konzerteinführung im Stamitz-Saal statt. Hier gibt es weitere Informationen.

Montag, 10. Dezember

Von der Bar auf die Bühne

Seit die in der Erfolgsserie „Ally McBeal“ ihre Musik als Barpianisten und Sängerin präsentierte, geht es für Vonda Shepard steil bergauf. Die 53-Jährige hat mittlerweile zwei Golden Globes, zwei Emmys und etliche weitere Preise für ihre Pop-Musik eingeheimst. Am Montag, 10. Dezember, steht sie ab 20 Uhr im Mannheimer Capitol auf der Bühne. Mehr erfahren Sie in unserem Bericht.

Dienstag, 11. Dezember

Patricia Kelly feiert den Advent

Ein Weihnachtskonzert gibt Patricia Kelly am Dienstag, 11. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. In ihrem Programm finden sich die schönsten Weihnachtslieder aus aller Welt. Begleitet wird sie von Piano und Cello. Hier geht’s zum Bericht.