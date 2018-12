Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Dienstag.

Freitag, 14. Dezember

Adler gegen Augsburg

Im Spitzenspiel in der Mannheimer SAP Arena spielen die Adler Mannheim am Freitag, 14. Dezember, 19.30 Uhr, gegen die Augsburger Panther. Bei uns im Morgenweb können sie das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.

Lachen mit Lisa Fitz

Lisa Fitz, die Speerspitze des deutschen Frauenkabaretts, steht am Freitag, 14. Dezember, 20 Uhr, auf der Bühne im Mannheimer Capitol. Ihr neues Programm heißt „Flüsterwitz“ – charmant, respektlos und wandlungsfähig singt und sagt Fitz, was sie denkt. Weitere Infos hier.

Ex-Scorpions-Gitarrist im Mannheimer Club 7er

Wer mag, kann diese Musiker-Legende am Freitag, 14. Dezember, live erleben: Der Ex-Scorpions-Gitarrist Uli Jon Roth feiert ab 20 Uhr im Mannheimer 7er Club sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Der Saitenvirtuose wird von Rock-Idolen wie Slash, Eddie Van Halen und Kirk Hammett als Vorbild genannt. Hier geht’s zum Interview, das wir vor dem Konzert mit ihm geführt haben.

Samstag, 15. Dezember

Miniatur-Eisenbahnen: Spielzeugmarkt in Feudenheim

Miniatur-Eisenbahnen, Blechspielzeug oder Modellautos: Sammler kommen am Samstag, 15. Dezember, von 11 bis 16 Uhr, in der Kulturhalle im Mannheimer Stadtteil Feudenheim auf ihre Kosten. Beim Eisenbahn- und Spielzeugmarkt zeigen rund 35 Aussteller Loks, Waggons und Zubehör. Mehr Infos in unserem Artikel.

Hoffenheim gegen Mönchengladbach

Am 15. Spieltag der Fußballbundesliga trifft die TSG 1899 Hoffenheim im Heimspiel auf Borussia Mönchengladbach. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb lesen Sie Hintergrundberichte und wir halten Sie auf dem Laufenden.

Premiere von Monteverdis „Marienvesper“ am Nationaltheater Mannheim

Das „Enfant terrible“ der Opernszene, berühmt für drastische und provokante Inszenierungen, feiert am Samstag, 15. Dezember, 19 Uhr, am Nationaltheater Mannheim Premiere: Regisseur Calixto Bieito führt Monteverdis „Marienvesper“ auf. „Ein harmloses Stück“, wie er in unserem Interview sagt.

Mumuvitch Disko Orkestar feiert Geburtstag

Für ihre Jubiläumsfeier hat sich die Mannheimer Band Mumuvitch Disko Orkestar ihren Lieblingsort ausgesucht: die Alte Feuerwache. Am Samstag, 15. Dezember, ab 21 Uhr, wollen sie dort ihre „Rosenhochzeit“ feiern – mit alten Wegbegleitern, treuen Fans, Freunden und Familie sowie der Supportband Pulse Project. Weitere Infos zur Band und zum Konzert gibt es hier.

Sonntag, 16. Dezember

Edle Harfenklänge im Mannheimer Schloss

Claude Debussys „Danse sacrée et profane“ erklingt am Sonntag, 16. Dezember, 11 Uhr, im Rittersaal des Schlosses. Es ist das erste Mal, dass beim großen Benefizkonzert der Musikhochschule eine Harfe zum Einsatz kommt. Mit dem Konzert stellen sich die Musiker erneut in den Dienst der Aktion „Wir wollen helfen“, mit dessen Erlös in Not geratene Bürger unterstützt werden. Hier geht es zu unserem Artikel.

Heimspiel der Adler

Im zweiten Heimspiel an diesem Wochenende spielen die Mannheimer Adler am Sonntag, 16. Dezember, 14 Uhr, in der SAP Arena gegen den ERC Ingolstadt. Bei uns im Morgenweb können sie das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.

Premiere im Jungen Nationaltheater Mannheim

Wie bilden wir uns unsere Meinung? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Produktion „Trollwut – Ein Diskursmusical“, die am Sonntag, 16. Dezember, 15 Uhr, am Jungen Nationaltheater Mannheim Premiere feiert. Das Stück für junges Publikum ab 13 Jahren hat die preisgekrönte Performance-Gruppe pulk fiktion unter der Regie von Hannah Biedermann entwickelt. Hier geht’s zum Artikel.

Mozarts feierliches Chorwerk

Die Konkordien-Kantorei unter der Leitung von Heike Kiefner-Jesatko führt am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Konkordien-Kirche eines der großen und feierlichen Chorwerke auf: die c-Moll-Messe von Wolfgang Amadeus Mozart. Mehr Infos gibt es in unserem Artikel.

Auszeit zu Weihnachten

Der Star der Gospelmusik in der USA, Donna Brown, tritt mit ihren Golden Gospel Pearls am Sonntag, 16. Dezember, 18 Uhr, im Rahmen eines Gospel-Spezials von „Jazz im Quadrat“ des „Mannheimer Morgen“ in der Christuskirche, Werderplatz 17, auf. Bei ihrem Konzert wollen die Sänger freudvolle Weihnachtsstimmung verbreiten. Mehr lesen Sie hier.

Australische Legende in Bensheim

Auf seiner Livetour macht Jimmy Barnes am Sonntag, 16. Dezember, 20.30 Uhr, Station im Musiktheater Rex in Bensheim. Der ehemalige Cold-Chisel-Frontmann ist Herz und Seele des australischen Rock’n’Roll. Allein acht seiner Solo-Alben erreichten die Chartspitze. Hier lesen Sie mehr.

Montag, 17. Dezember

Große Romantiker beim Akademiekonzert

Antonello Manacorda kommt am Montag, 17. Dezember, nach Mannheim und dirigiert das dritte Akademiekonzert des Nationaltheaterorchesters mit einem Programm, das gerade mit ihm neugierig macht: Felix Mendelssohn Bartholdys Ouvertüre „Das Märchen von der schönen Melusine“ op. 32 eröffnet das Konzert um 20 Uhr im Mozartsaal des Rosengartens. Weitere Infos, auch zu dem Konzert am 18. Dezember, finden Sie in unserem Artikel.

Kubanische Musik im „Ella & Louis“

Uli Partheils Latin Experience tritt am Montag, 17. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengartenclub „Ella & Louis“ auf. Die entspannt dahinfließende Musik aus dem Kuba das 20. Jahrhunderts ist die Vorlage für die Soundästhetik von Uli Partheils Formation, dazu gibt es Latin-Sounds und Jazz-Standards. Infos über die zwei noch folgenden Konzerte im „Ella & Louis“ gibt es hier.

Dienstag, 18. Dezember

Adler Mannheim gegen Kölner Haie

Gegen die Kölner Haie spielen die Adler Mannheim am Dienstag, 18. Dezember, in der Lanxess Arena in Köln. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb können sie das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.