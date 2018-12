Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Mittwoch.

Freitag, 21. Dezember

Manege frei auf dem Neuen Messplatz

Weltpremiere in Mannheim: „Manege frei!“ heißt es ab Freitag, 21. Dezember, bei der ersten Vorstellung des neu gegründeten Circus Cristallo auf dem Neuen Messplatz in Mannheim. Bis zum 6. Januar locken hier täglich zwei Vorstellungen: einmal um 15 und einmal um 19 Uhr. Hier erfahren Sie mehr.

Adler Mannheim auswärts in München

Die Adler Mannheim spielen am Freitag, 21. Dezember, 19.30 Uhr, im Olympia-Eisstadion gegen den EHC Red Bull München. Bei uns im Morgenweb können sie das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.

Pop-Hits im Klassik-Gewand

Bei der Night of the Proms in der Mannheimer SAP Arena können Zuschauer neben dem heimlichen Star-Gastgeber John Miles wieder außergewöhnliche Künstler erleben: Bryan Ferry, Milow, Tim Bendsko und die Pointer Sisters stehen auf der Bühne. Los geht’s um 20 Uhr. In unserem Artikel gibt es weitere Informationen.

Samstag, 22. Dezember

Stephan Ullmann und seine Band im Capitol

Eine Hommage an sein großes Idol und Vorbild bringt der Mannheimer Gitarrist und Sänger Stephan Ullmann auf die Bühne des Mannheimer Capitols. Am Samstag, 22. Dezember, 20 Uhr, heißt es: „A Night Without …Prince!“. Um dem Superstar seinen Tribut zu zollen, hat Ullmann eigens eine Band zusammengestellt. Wer ihn musikalisch begleitet, erfahren Sie in unserem Artikel.

„Tatort-Duo“ im Mannheimer Rosengarten

Seit 1991 ermitteln Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl als „Tatort“-Duo in München. Derzeit touren die beiden mit einer musikalisch inszenierten Lesung von Charles Dickens‘ „Weihnachtsgeschichte“ durch Deutschland. Am Samstag, 22. Dezember, 20 Uhr, machen sie im Mannheimer Rosengarten Station. Wir sprachen mit den zwei Schauspielern vorab in einem Interview über das Stück.

Joseph Capriati im Loft Club

Techno bis zum Morgengrauen liefert am Samstag, 22. Dezember, ab 23 Uhr, Joseph Capriati im Loft Club in Ludwigshafen. Er ist zurzeit einer der gefragtesten Solokünstler in der Techno-Szene und rund um den Globus unterwegs. Mehr Infos in unserem Bericht.

Sonntag, 23. Dezember

TSG Hoffenheim empfängt Mainz 05

Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga am Sonntag, 23. Dezember, empfängt die TSG 1899 Hoffenheim den 1. FSV Mainz 05. Das Spiel in der Wirsol-Arena in Sinsheim beginnt um 15.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb finden Sie Aktuelles sowie Hintergrundberichte zur TSG.

Heimspiel der Adler

Die Adler Mannheim empfangen am Sonntag, 23. Dezember, in der heimischem SAP Arena in Mannheim die Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Bei uns im Morgenweb können sie das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Ein Klassiker steht am Sonntag, 23. Dezember, 19 Uhr, auf dem Programm des Mannheimer Rosengarten: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ bringt den berühmten Weihnachtsfilm auf die große Bühne, in Begleitung eines Orchesters. Hier geht’s zu unserem Artikel.

Der Cola Ball ist zurück

Joachim Schäfer und die Thunderbirds laden am Sonntag, 23. Dezember, 19 Uhr, zum legendären Cola Ball in die Feudenheimer Kulturhalle ein. Die Thunderbirds sind Deutschlands älteste Beatband, seit 56 Jahren aktiv und auf Songs der 60er Jahre spezialisiert. Hier erfahren Sie mehr über die Veranstaltung.

Montag, 24. Dezember

Erst Bescherung, dann feiern

Auch an Heiligabend, 24. Dezember, bietet Mannheim für Nachtschwärmer und Tanzwütige ein attraktives Partyprogramm: Das Café Blau lockt mit einem X-Mas-Special ab 22 Uhr, das MS Connexion bietet den „Abriss vom Feinsten“ ab 23 Uhr, „Packt eure Weihnachtssocken wieder zurück in die Geschenkbox“ fordert das Tiffany und lädt ab 23 Uhr ein. „Deep in love with music, deep in love with Mannheim“ lautet das Motto der Party im „Zimmer“, die um 23 Uhr beginnt, und viel Bewegung und gute Musik erwarten die Besucher der „Disco Zwei“, die ab 23 Uhr zur Zweinachten 23-Fete einlädt. Mehr Infos zu den Partys gibt’s hier.

Dienstag, 25. Dezember

Zwei Märchen für die ganze Familie

Das Winterfestival im Rosengarten bietet auch klassisches Ballett für Groß und Klein. Am Dienstag, 25. Dezember, zeigt das Russische Nationalballett aus Moskau zwei Stücke mit der bezaubernden Musik von Tschaikowsky: um 15 Uhr das Märchen „Dornröschen“, das auch für kleine Kinder geeignet ist, und in der Abendvorstellung um 20 Uhr „Der Nussknacker“. Hier erfahren Sie mehr.

Mix aus Hardrock und Punk

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, treffen sich Fans von Hardrock und Punk im Genesis in Mannheim. Ab 22.30 Uhr beginnt das „Get Fighted“-Special mit DJ Phil. Weitere Infos in unserem Artikel.

Mittwoch, 26. Dezember

Weihnachtssingen im Luisenpark

Eine besonders „stimmungsvolle“ Veranstaltung ist das Weihnachtssingen im Mannheimer Luisenpark am Mittwoch, 26. Dezember, ab 14.30 Uhr auf der Seebühne. Jeder kann und darf hier mitsingen. Mehr erfahren Sie in unserem Bericht.

Mannheimer Adler gegen Schwenninger Wild Wings

Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 26. Dezember, müssen die Adler Mannheim ran: Daheim empfangen sie die Schwenninger Wild Wings. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr. Bei uns im Morgenweb können sie das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.

Ein Gastspiel aus Budapest

Einen Klassiker führt das Budapester Operntheater am Mittwoch, 26. Dezember, beim Winterfestival des Mannheimer Rosengarten auf. Ab 20 Uhr präsentieren mehr als 70 Mitwirkende im Orchester und als Solisten die Mozart-Oper „Die Zauberflöte“. Weitere Infos gibt es hier.

>> Info: Weitere Ausgehtipps gibt es in unserem Veranstaltungskalender.