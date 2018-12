Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Dienstag.

Freitag, 28. Dezember

Adler Mannheim: Letztes Auswärtsspiel in diesem Jahr

Zum letzten Auswärtsspiel in diesem Jahr fahren die Adler Mannheim am Freitag, 28. Dezember, nach Krefeld. Die Partie gegen die Krefeld Pinguine im KönigPalast beginnt um 19.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb können sie das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.

Geschichte eines Tanztraums

Das Musical „Flashdance bringt von Freitag, 28. Dezember, bis zum Sonntag, 30. Dezember, den Geist der 80er Jahre auf die Bühne des Mannheimer Rosengarten. Vier Vorstellungen laden zu einer Zeitreise in ein musikalisch wie modisch außergewöhnliches Jahrzehnt ein, die erste Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Weitere Infos erfahren Sie hier.

Durch Mannheims finstere Gassen

Der Stadtrundgang „Nachtwächter“ führt am Freitag, 28. Dezember, ab 20 Uhr durch das nächtliche Mannheim. Die besondere Atmosphäre in den Straßen der Oberstadt wird begleitet von Erzählungen von Carl Theodor und der „guten, alten Zeit“ der Kurpfalz. Weitere Infos finden Sie in unserem Artikel.

Mono & Nikitaman in der Alten Feuerwache

Das neue Album von Mono & Nikitaman ist da, und wer die beiden live erleben will, hat am Freitag, 28. Dezember, die Gelegenheit dazu. Los geht’s um 20 Uhr in der Alten Feuerwache in Mannheim. Mehr Infos zu ihrer neuen Tour finden Sie hier.

Samstag, 29. Dezember

Moglis und Baghiras Reise

Das „Mannheimer Dschungelbuch“ kommt wieder im Capitol auf die Bühne, und zwar am Samstag, 29. Dezember, 16 Uhr. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Mehr Infos gibt es hier.

Sonntag, 30. Dezember

Heimspiel der Adler

Die Adler Mannheim empfangen am Sonntag, 30. Dezember, die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Anpfiff der Partie in der Mannheimer SAP Arena ist um 14 Uhr. Bei uns im Morgenweb können sie das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.

Jahresausklang mit Erika Stucky

Erika Stucky tritt zwischen den Jahren gerne in der Alten Feuerwache in Mannheim, so auch in diesem Jahr: Am Sonntag, 30. Dezember, gibt die Musikerin und Komikerin ab 20 Uhr ein Konzert. Mehr zu ihrem Programm erfahren Sie hier.

Farbenfrohes Abenteuer in Frankenthal

Ein turbulentes, musikalisches Abenteuer für die ganze Familie gibt es am Sonntag, 30. Dezember, im Frankenthaler Congressforum zu sehen: Das Theater Liberi führt hier „Dschungelbuch – das Musical“ auf. Es gibt zwei Vorstellungen: einmal um 11 und einmal um 15 Uhr. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Mehr Infos in unserem Bericht.

Montag, 31. Dezember

A-cappella-Show am Silvesterabend

Musik und Comedy vereint die israelische Gruppe Voca People zu einer einzigartigen Mischung. Ganz in Weiß treten die Musiker auf. Die Show bringt Hits von Madonna, Michael Jackson, Queen, ABBA und vielen mehr in beeindruckendem A-cappella-Gesang auf die Bühne des Mannheimer Rosengarten. Los geht’s am Silvesterabend, Montag, 31. Dezember um 19.30 Uhr. Mehr erfahren Sie in unserem Bericht.

Feiern wie die „Bohème“

Eine Silvesterparty wie in Paris Anfang des 20. Jahrhunderts und in Anlehnung an die Welt der Puccini-Oper „La Bohème“ feiert das Nationaltheater Mannheim ins neue Jahr: Am Montag, 31. Dezember, 19 Uhr, erwacht im Opernhaus „La Bohème“ auf der Bühne zum Leben, ehe im Anschluss bei einer Party weitergefeiert wird. Mehr Infos gibt es hier.

Von Soul bis Rock im Capitol

Im Mannheimer Capitol wird der Jahreswechsel am Montag, 31. Dezember, gewohnt ausgelassen gefeiert. Dabei sorgen die beiden Bands Back To The 80’s und Amokoma ab 21 Uhr für ausgelassene Stimmung. Mehr Infos gibt es hier.

Schick in der Halle 02

In Heidelberg wird nobel und mit guter Musik ins neue Jahr gefeiert. Die Heidelberger Halle 02 lädt am Montag, 31. Dezember, zum Maskenball der Sinne mit Liveband und Musik auf drei verschiedenen Floors ein. Die Veranstalter bitten um schicke Garderobe. Einlass für VIP-Gäste ist um 19 Uhr, für alle anderen um 22 Uhr. Mehr Infos gibt es in unserem Bericht.

Feiern im Karlstorbahnhof

Silvester ist kein Grund, um schlechte Musik zu hören – unter diesem Motto begleiten die nach Angaben des Veranstalters „besten DJs“ den Jahreswechsel am Montag, 31. Dezember, im Karlstorbahnhof mit der „besten Musik der vergangenen zwölf Monate“. Los geht es ab 22 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

Silvester im Blau mit dem Boogaloo Klub

Silvester feiern mit dem Boogaloo Klub in der Kult-Kneipe Blau im Mannheimer Jungbusch: Treibende Beats, fauchende Orgeln, funky Gitarren und Gesangslinien, die an die Seele rühren. Die besten Tracks aus den Untiefen der 50er, 60er und 70er Jahre. Dr. Goldfoot & His Bikini Machine und Hoschi Dela Soul bringen mit ihrer unglaublichen Mischung aus Deep Funk, Rare Soul, Latin Boogaloo, Freaky Beat, Psychedelic Rock, Dirty Rock’n’Roll, Surf & Hammond Sounds, Wild Exotica, Afro Breaks & Maximum Rhythm’n’Blues nicht nur Baströckchen und Minikleidchen zum Schwingen. Eintritt frei, los geht’s um 22 Uhr.

Dienstag, 1. Januar

Mannheimer Philharmoniker spielen Filmklassiker

Harry Potter, der Gladiator und Fluch der Karibik: Die Mannheimer Philharmoniker spielen am Dienstag, 1. Januar, diverse Filmmusikklassiker im Musensaal des Mannheimer Rosengarten. Los geht’s um 19 Uhr. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Neujahrskonzert des Nationaltheaters

Mit berühmten Walzern, Polkas und Märschen hat die Wiener Strauß-Dynastie Musikgeschichte geschrieben. Weniger bekannt ist, dass auch die Söhne von Johann Strauß, Eduard und Josef Strauß, begnadete Komponisten waren. Sie alle kommen beim Neujahrskonzert des Nationaltheaters am Dienstag, 1. Januar, 18 Uhr zu ihrem Recht. Das Konzert findet im Opernhaus statt. Mehr erfahren Sie hier.