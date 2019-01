Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Dienstag.

Freitag, 18. Januar

Adler Mannheim reisen in die Hauptstadt

Am Freitag, 18. Januar, reisen die Adler Mannheim zum Auswärtsspiel nach Berlin. Die Partie gegen die Eisbären Berlin beginnt um 19.30 Uhr. Hier halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Takase und Ditzner im Hack-Museum

Erwin Ditzner kuratiert im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum seine eigene Konzertreihe und ist am Freitag, 18. Januar, 20 Uhr, selbst zu hören: Der Schlagzeuger spielt im Duo mit Pianistin Aki Takase. Weitere Infos in unserem Artikel.

TSG Hoffenheim empfängt Bayern München

Am ersten Spieltag nach der Winterpause empfängt die TSG 1899 Hoffenheim am Freitag, 18. Januar, den Rekordmeister FC Bayern München in der Wirsol-Arena in Sinsheim. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Hintergrundberichte und Aktuelles rund um Hoffenheim lesen Sie bei uns im Morgenweb.

Samstag, 19. Januar

Festival „Winterlichter“ beginnt am Samstag

Zum fünften Mal hat die Stadtpark-Gesellschaft Lichtkünstler Jürgen Flammersfeld engagiert, der ab Samstag, 19. Januar, jeden Abend ab 18 Uhr die Besucher des Mannheimer Luisenparks mit einer fantastischen Lichterwelt verzaubern wird. Das Festival endet am 24. Februar. Mehr Infos hier.

Winteraward geht in die neue Runde

Der Mannheimer Winteraward geht in diesem Jahr in seine achte Runde. Am Samstag, 19. Januar, treten im Jugendkulturzentrum Forum wieder Bands und Solokünstler auf – in welcher Reihenfolge, das wird absichtlich nicht bekanntgegeben. Beginn ist um 18 Uhr. Mehr Infos gibt es in unserem Artikel.

Welterfolge eines unsterblichen Genres

„Soul Classics“ stehen am Samstag, 19. Januar, 20 Uhr, im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen auf dem Programm: Sängerin China Moses, Tochter von Dee Dee Bridgewater, und Trompeter Theo Croker haben sich gemeinsam mit dessen Band DVRK Funk und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen die großen Genrehits der 60er und 70er Jahre herausgepickt. Hier geht’s zum Bericht.

Romantik im Musiksalon

Romantisch geht es im nächsten Musiksalon am Samstag, 19. Januar, um 20 Uhr in der Montagehalle des Mannheimer Nationaltheaters zu. Die Lieder von Franz Schubert und Hugo Wolf stehen dann im Mittelpunkt. Gesungen werden sie von der Sopranistin Nikola Hillebrand. Mehr erfahren Sie hier.

Sonntag, 20. Januar

Finale des Morgenmasters

Budenzauber aus der Region gibt es am Sonntag, 20. Januar, in der Mannheimer GBG Halle zu sehen, wenn das Finale des Morgenmasters steigt. In fünf Qualifikationsturnieren wurden in den letzten Wochen die Teilnehmer für die Endrunde gesucht und gefunden. Insgesamt sind 15 Mannschaften am Start, um den Sieger zu ermitteln. Das erste Spiel wird um 10 Uhr angepfiffen. Dann trifft der SV Waldhof auf BSC 1914 Oppau. Alle aktuellen Ergebnisse des Finalturniers und weitere Infos zum Morgenmasters sind in unserem Dossier abrufbar.

Voltaire zu Gast im Schwetzinger Schloss

Zwei Mal besuchte der Philosoph Voltaire den Kurfürsten Carl Theodor in der kurpfälzischen Sommerhauptstadt, wo er an seinem Literaturklassiker „Candide“ schrieb. Die Ausstellung „Voltaire – Candide. Im Schwetzinger Schloss wurde Weltliteratur geschrieben“ beginnt am Sonntag, 20. Januar, und ist bis 16. April täglich von 10 bis 16 Uhr im Lapidarium der Orangerie des Schlossgartens zu sehen. Die Vernissage findet sonntags um 11 Uhr statt. Weitere Infos gibt es hier.

Heimspiel der Adler

In der heimischen SAP Arena treffen die Adler Mannheim am Sonntag, 20. Januar, 16.30 Uhr, auf die Iserlohn Roosters. Verfolgen Sie das Spiel in unserem Live-Ticker.

Prominenter Gast in der Christuskirche

Am Sonntag, 20. Januar, 17 Uhr, wird die Reihe der Orgelkonzerte mit internationalen Gästen in der Christuskirche Mannheim fortgesetzt. Zu Gast ist der Dommusikdirektor der Kathedrale in Chur, Schweiz, Andreas Jetter. Mehr lesen Sie in unserem Artikel.

Dienstag, 22. Januar

Dr. Eckart von Hirschhausen mit neuem Programm im Rosengarten

Dr. Eckart von Hirschhausen meldet sich mit einem neuen Programm zurück „Endlich!“ heißt es am Dienstag, 22. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. Diesmal hat der humorvolle Mediziner das Thema „Zeit“ herausgepickt. Mehr Infos zum Programm erfahren Sie in unserem Bericht.