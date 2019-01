Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Dienstag.

Freitag, 25. Januar

Adler gegen Straubing Tigers

Die Adler Mannheim spielen am Freitag, 25. Januar, auswärts gegen die Straubing Tigers. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. Sie können das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.

Geschlechterunterricht mit Mario Barth

„Männer sind faul, sagen die Frauen“: Mal wieder ist Mario Barth zu einer bahnbrechenden Erkenntnis gekommen. Daraus hat er gleich sein neues Comedy-Programm zusammengezimmert, das er am Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena präsentiert. Weitere Infos gibt es hier.

Weltstar zu Gast im Rosengarten

Cellistin Sol Gabetta kommt mit dem Royal Philharmonic Orchestra London am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr in den Mannheimer Rosengarten. Die Argentinierin gilt als eine der spannendsten Musikerinnen der Gegenwart. Mehr Infos in unserem Artikel.

Enis Maci liest aus ihrem Buch

Kann der Verzicht auf Weiblichkeit die Frau befreien? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich Enis Maci in ihrem neusten Buch „Eiscafé Europa“. In der Lobby des Werkhauses im Nationaltheater Mannheim liest sie am Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, daraus vor. Weitere Infos zu Buch und Autorin lesen Sie in unserem Bericht.

Samstag, 26. Januar

Rundgang durch pulsierenden Stadtteil

Interessierte können beim Stadtrundgang „Szeneviertel Jungbusch“ am Samstag, 26. Januar, ab 16 Uhr, einen pulsierenden Stadtteil erleben. Treffpunkt ist die Teufelsbrücke in der verlängerten Jungbuschstraße. Mehr Infos gibt es hier.

Darth Vader sorgt für Unruhe

John Williams' prämierte Musik live von einem großen Orchester gespielt, dazu der jeweils passende Film auf Großleinwand: Das können sich Star-Wars-Fans am Samstag, 26. Januar, 19.30 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena ansehen, beziehungsweise anhören. Hier geht’s zu unserem Artikel

Eine Nacht mit Silke Hauck

Silke Hauck lädt einmal mehr ins Mannheimer Schatzkistl ein. Bei ihrer 95. Silke Hauck Nacht am Samstag, 26. Januar, 20 Uhr, ist neben Dauergast Rino Galiano Kirt Dallawas auch Poetry-Slammerin Anna Katharina Stöckl dabei. Was die Gäste sonst noch erwartet, erfahren Sie hier in unserem Bericht.

Musiklabel Hospitality zu Gast in der Halle02

Zum sechsten Mal kommt das Drum-n-Bass-Label Hospitality mit einer eigenen Clubnacht nach Heidelberg und bringt die Halle02 zum Beben. Beginn der Party am Samstag, 26. Januar, ist um 21 Uhr. Weitere Infos gibt’s hier.

Sonntag, 27. Januar

Adler empfangen Krefeld Pinguine

Heimspiel der Adler in der SAP Arena: Die Mannheimer empfangen am Sonntag, 14 Uhr, die Krefeld Pinguine. In unserem Ticker können Sie die Partie live verfolgen.

Neue Ausstellung im Port25

„Wenn Tiger schießen lernen“ lautet der Titel einer Ausstellung im Port25 – Raum für Gegenwartskunst in Mannheim. Ana Laibach und Amadeus Certa stellen hier ab Sonntag, 27. Januar, ihre Werke aus. Geöffnet ist die Ausstellung, die noch bis 27. März zu sehen sein wird, von 11 bis 18 Uhr. Infos zu den Künstlern gibt es hier.

Dienstag, 29. Januar

Heinz-Rudolf Kunze im Capitol

Heinz Rudolf Kunze meldet sich mit neuem Album und Band zurück und sendet dem Mannheimer Publikum „Schöne Grüße vom Schicksal“. Am Dienstag, 29. Januar, tritt er um 20 Uhr im Mannheimer Capitol auf. Infos zu Tickets und Künstler gibt's hier.