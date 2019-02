Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Pflegt das offene Wort: Michael Mittermeier. © Olaf Heine

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben - hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Dienstag.

Freitag, 1. Februar

Adler Mannheim fahren nach Düsseldorf

Die Adler Mannheim treffen am Freitag, 1. Februar, auswärts auf die Düsseldorfer EG. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb können sie das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.

Michael Mittermeier im Rosengarten

Sein neues Programm „Lucky Punch – die Todes-Wuchtl schlägt zurück“ präsentiert Comedian Michael Mittermeier am Freitag, 1. Februar, im Mannheimer Rosengarten. Ab 20 Uhr holt er dann zum entscheidenden Schlag aus. Infos zu Programm und Tickets finden Sie hier.

Musik für Mannheim

Sie liefern Musik für die Multikulti-Stadt Mannheim: Die sechs Musiker der Band Pulse Project. Mit ihrer originellen Klangmixtur aus Latin, Rock und Jazz haben sie die Abstimmung für das nächste „Jazz im Quadrat-Hautnah“-Konzert gewonnen. Am Freitag, 1. Februar, stehen sie deshalb ab 20 Uhr auf der Bühne des Mannheimer Musikclubs Ella & Louis. Hier geht’s zum Artikel.

Funk aus New Orleans

Unter dem Motto „New Orleans trifft Mannheim“ tritt die Hot 8 Brass Band am Freitag, 1. Februar, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim auf. Hier gibt’s weitere Infos zum Konzert.

Samstag, 2. Februar

Börse für Modellbauer

Für alle Miniatur-Racing-Freunde veranstaltet die Renn-Ecke am Samstag, 2. Februar, eine Modellauto- und Slotbörse im Mannheimer Luisenpark. Interessierte können zwischen 11 und 16 Uhr in der Festhalle Baumhain vorbeischauen. Mehr Infos gibt es hier.

TSG Hoffenheim empfängt Fortuna Düsseldorf

Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt die TSG Hoffenheim in der heimischen PreZero-Arena Fortuna Düsseldorf. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr. Hintergrundberichte und aktuelle Infos finden Sie bei uns im Morgenweb.

Preisgekrönter Cellist im Rittersaal

Mit dem Solisten Danjulo Ishizaka am Cello setzt das Kurpfälzische Kammerorchester am Samstag, 2. Februar, 19 Uhr, seine Schlosskonzerte fort. Der Cellist konzertiert in Europa, den USA, China, Russland und Japan. Am Sonntag, 3. Februar, 18 Uhr, tritt er ein zweites Mal im Rittersaal des Mannheimer Schlosses auf. Weitere Infos zum Musiker und seinen Konzerten finden Sie hier.

Tag der offenen Tür in der Halle02

Wer schon immer einmal einen Blick hinter die Kulissen eines Clubs werfen wollte, der sollte am Samstag, 2. Februar, zwischen 18 und 20 Uhr, in der Heidelberger Halle 02 vorbeischauen. Der Eintritt ist natürlich frei. Von 16 bis 18 Uhr findet außerdem ein DJ-Workshop statt. Weitere Infos dazu in unserem Bericht.

Premiere von „Endstation Sehnsucht“ am Nationaltheater

Tennessee Williams Stück „Endstation Sehnsucht“ feiert am Samstag, 2. Februar, 19.30 Uhr in der Regie von Christian Weise am Mannheimer Nationaltheater Premiere. Unsere Autorin durfte bereits bei den Proben vorbeischauen – hier geht’s zu ihrem Bericht.

Sonntag, 3. Februar

Zweites Auswärtsspiel der Adler

Bei ihrem zweiten Auswärtsspiel an diesem Wochenende treffen die Adler Mannheimer am Sonntag, 3. Februar, 17.30 Uhr, auf die Schwenninger Wild Wings. Bei uns im Morgenweb können Sie das Spiel live in unserem Ticker verfolgen.

Rotweinwanderung in Schriesheim

Die erste Rotweinwanderung an der Bergstraße findet am Sonntag, 3. Februar, von 11 bis 18 Uhr in Schriesheim statt. Der Beginn der etwa fünf Kilometer langen Route ist im Herzen der Altstadt, am Historischen Rathaus. Weitere Infos zum Programm gibt es hier.

Helge Schneider ordnet das Chaos

„Ordnung muss sein!“ findet Helge Schneider. Der Vater der Bühnenblödelei gastiert mit seinem gleichnamigen Programm am Sonntag, 3. Februar, um 20 Uhr im Mannheimer Rosengarten. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es hier.

Montag, 4. Februar

Fingerfertige Gitarristen im Ella & Louis

Der Laudenbacher Gitarrist Claus Boesser-Ferrari ist einer der international gefragtesten Gitarristen aus der Metropolregion. Am Montag, 4. Februar, 20 Uhr, tritt er gemeinsam mit Fingerstyle-Gitarrist Jacques Stotzem im Club Ella & Louis auf. Weitere Infos gibt es hier.

Dienstag, 5. Februar

Gastspiel der Geigerin Janine Jansen

Die Holländerin Janine Jansen zählt nicht nur zuhause zu den größten Stars. Fans hat die Geigerin auf der ganzen Welt. Am Dienstag, 5. Februar, kommt sie für ein Gastspiel ins BASF-Feierabendhaus. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Wer vorab mehr über sie erfahren möchte: Hier geht’s zum Interview.