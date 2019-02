Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Mittwoch.

Freitag, 8. Februar

Humor gegen Populisten

Dieter Nuhrs Anliegen: Die Welt ein kleines bisschen besser machen. Das versucht er auch am Freitag, 8. Februar, wenn er ab 20 Uhr auf der Bühne der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen auftritt. Infos zu Programm und Restkarten gibt es hier.

Leben einer Rock-Ikone

„Elvis – das Musical“ macht am Freitag, 8. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten Station. Es erzählt die musikalische Biographie des King of Rock’n’Roll. Weitere Infos in unserem Artikel.

Samstag, 9. Februar

Hoffenheim reist zum Tabellenführer

Die TSG 1899 Hoffenheim spielt am Samstag, 9. Februar, gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Die Fasnacht kommt in Fahrt

Die große Sitzung des Feuerio am Samstag, 9. Februar, 19.33 Uhr, im Mannheimer Rosengarten zählt alljährlich zu den herausragenden fasnachtlichen Veranstaltungen in der Region. Kultusminister Michael Witt und sein Team präsentieren ein straffes, unterhaltsames Programm. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Start von „schöner lügen“

Dota und ihre Band eröffnen das traditionsreiche Chanson- und Kabarettfestival „schöner lügen“ am Samstag, 9. Februar, in Heidelberg. Dota Kehr ist Trägerin des deutschen Kleinkunstpreises und stellt ihre neue CD „Die Freiheit“ vor. Ab 20 Uhr steht sie auf der Bühne der Halle 02. Infos zum Festival-Programm finden Sie in unserem Bericht.

Jasmin Tabatabai zu Gast in Ludwighafen

Jasmin Tabatabai hat 2012 eine neue Liebe begonnen: mit dem Jazz. Mit dem David Klein Quartett gastiert die Sängerin am Samstag, 9. Februar, 20 Uhr, im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus. Weitere Infos zur Sängerin und zu Tickets gibt es hier.

Heimspiel der Rhein-Neckar Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen treffen am Samstag, 9. Februar, in der heimischen SAP Arena auf den Bergischen HC. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Vielfalt auf der Bühne

Die Band Outta Space Crew gastiert am Samstag, 9. Februar, im Forum Mannheim. Beginn der Veranstaltung ist um 21.30 Uhr. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Funk Injection“ lädt die Outta Space Crew wieder verschiedene Musiker zu sich auf die Bühne. Im Anschluss legt DJ Crypt auf. Weitere Infos hier.

Sonntag, 10. Februar

Heimspiel von Bülent Ceylan

Lachen über das Lachen – in alle seinen Ausprägungen: Das verordnet Bülent Ceylan seinem Publikum bei seinem Heimspiel am Sonntag, 10. Februar, 18 Uhr in der Mannheimer SAP Arena. Infos zu Programm und Karten gibt es hier.

Paartherapie auf der Studiobühne

Mit zwei Einaktern feiern die Nachwuchssängerinnen und –sänger des Opernstudios am Sonntag, 10. Februar, 20 Uhr, im Werkhaus des Nationaltheaters Mannheim Premiere - zu sehen gibt's: „Herzog Blaubarts Burg“ und „Der gute Ehemann“. Hier geht’s zum Interview mit den vier jungen Sängern.

Dienstag, 12. Februar

Konzert für den guten Zweck

Ein Benefizkonzert steht am Dienstag, 12. Februar, im Mannheimer Capitol an: „Musik macht Mut“ haben sich Stephan Ullmann und seine Band, Katja Friedenberg und Rüdiger Skoczowsky sowie Lorena Huber als Titel gewählt. Das Konzert findet zugunsten des Drogenvereins und des Caritasverbandes Mannheim statt. Weitere Infos hier.

Mittwoch, 13. Februar

Mandoline trifft Kammerorchester

Das New Yorker Musikerkollektiv The Knights und der israelische Mandolinist Avi Avital geben am Mittwoch, 13. Februar, um 19.30 Uhr im Kongresshaus der Stadthalle Heidelberg ein Sonderkonzert. Auf dem Programm stehen Bach und Beethoven sowie Eigenarrangements. Weitere Infos gibt’s in unserem Bericht.