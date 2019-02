Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Mittwoch.

Freitag, 15. Februar

Mit Giganten auf Zeitreise

Fast 10 Millionen Zuschauer haben die Show bereits gesehen, jetzt kommt „Dinosaurier im Reich der Giganten“ auch nach Mannheim in die SAP Arena. Anschaulich und unterhaltsam wird die Geschichte der Dinosaurier bis zu ihrem Untergang erzählt. Die erste Show findet am Freitag, 15. Februar, 19 Uhr statt. Infos zu weiteren Vorstellungen finden Sie hier.

Adler Mannheim gegen ERC Ingolstadt

Auswärtsspiel der Mannheimer Adler: Am Freitag, 15. Februar, spielen sie gegen den ERC Ingolstadt. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. In unserem Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

„Figaro“ besucht den Pfalzbau

Das Pfalztheater Kaiserslautern gastiert mit einer Aufführung von Mozarts Oper „Le nozze de Figaro“ in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln am Freitag, 15. Februar, 19.30 Uhr, auf den Pfalzbau Bühnen. Infos zu Tickets und einer weiteren Vorstellung am Sonntag, 17. Februar, gibt es hier.

Führung durch Mannheim

Der Stadtrundgang „Nachtwächter“ führt am Freitag, 15. Februar, 20 Uhr, durch das nächtliche Mannheim. Stationen der Tour sind beleuchtete Sehenswürdigkeiten, zu denen es kleine Anekdoten zu hören gibt. Treffpunkt ist der Eingang der Schloßkirche in der Bismarckstraße. Weitere Infos, auch zu einer Führung am Sonntag, 17. Februar, finden Sie hier.

Samstag, 16. Februar

Hoffenheim empfängt Hannover 96

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Samstag, 16. Februar, 15.30 Uhr, in der heimischen PreZero Arena auf Hannover 96. Bei uns im Morgenweb finden Sie Aktuelles und Hintergrundberichte.

Tom Beck in der Halle 02

Zum ersten Mal mit deutschen Texten präsentiert sich Musiker und Schauspieler Tom Beck auf seinem neuen Album „So wie es ist“ und gastiert damit am Samstag, 16. Februar, 19 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg. Weitere Infos zu Konzert und Tickets in unserem Bericht.

Lustiger Miesepeter in der Kleinen Komödie

„Ein Ding der Unmöglichkeit“ hat Kabarettist Matthias Egersdörfer sein neues Programm getauft. Was dahintersteckt, wird der schlechtgelaunte Nürnberger seinen Fans am Samstag, 16. Februar, 20 Uhr, in der Kleinen Komödie in Limburgerhof verraten. Weitere Infos zu Programm und Tickets gibt es hier.

Cholerische Ausbrüche im Capitol

Wohl kaum ein anderer Choleriker ist hierzulande zu beliebt wir Gernot Hassknecht. Der „heute-show“-Komiker tritt am Samstag, 16. Februar, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim auf – das Motto des Abends: „Jetzt wird’s persönlich“. Hier geht’s zum Bericht.

Einfach abfeiern in der Halle 02

Alles stehen und liegen lassen und ab auf die Tanzfläche: In der Halle 02 steht am Samstag, 16. Februar, ab 22 Uhr, die „Tanzhalle“ an – das Motto: „All You Can Dance“. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es hier.

Sonntag, 17. Februar

Aktiv wie ein Superheld

Gemeinsam und mit Spaß bewegen sich am Sonntag, 17. Februar, von 10 bis 13 Uhr, Jung und Alt, Groß und Klein in der Halle der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Ludwigshafen. Die Veranstaltung ist eine von insgesamt drei der Aktion „Sporteln in der Familie“. Was in der Turnhalle alles geboten wird und wann die anderen Veranstaltungen stattfinden, erfahren Sie in unserem Bericht.

Weiteres Auswärtsspiel der Adler

Bei ihrem zweiten Auswärtsspiel an diesem Wochenende spielen die Alder Mannheim am Sonntag, 17. Februar, 16.30 Uhr gegen die Grizzlys Wolfsburg. Das Spiel beginnt um 16.30 Uhr. In unserm Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Sinnliches Erlebnis mit Komponisten-Duo

Das Komponisten-Duo Richard Schönherz und Angelica Fleer haben sich vorgenommen, Rilkes Lyrik eine weitere Dimension hinzuzufügen. Ob ihnen das mit ihrem Programm „Wunderweiße Nächte“ gelingt, davon können sich die Zuschauer am Sonntag, 17. Februar, 19 Uhr, im Mannheimer Capitol selbst überzeugen. Hier geht’s zum Bericht.

Lichtgestalt der Anti-Helden

Regisseur Markus Bothe zeigt am Sonntag, 17. Februar, 19 Uhr, im Mannheimer Nationaltheater Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“. Damit wagt es der Erfolgsregisseur, dem Haus am Goetheplatz die erste operettenhafte Opera-bouffe-Premiere seit Jahrzehnten zu präsentieren. Hier geht’s zum Bericht.

Montag, 18. Februar

Die Farben des Swing

Mit ihrem internationalen Trio tritt Ann Malcolm, Gesangsprofessorin an der Musikhochschule Mannheim, am Montag, 18. Februar, 20 Uhr, im Jazzclub Ella & Louis im Rosengarten auf. Auf dem Programm stehen die vielfältigen Stimmungen des Swing. Mehr Infos in unserem Artikel.

Dienstag, 19. Februar

Adler Mannheim gegen Fishtown Pinguins Bremerhaven

In der heimischen SAP Arena treffen die Mannheimer Adler am Dienstag, 19. Februar, 19.30 Uhr, auf die Fishtown Pinguins Bremerhaven. Mit unserem Live-Ticker halten wie Sie auf dem Laufenden.

Mittwoch, 20. Februar

Rhein-Neckar-Löwen treffen auf PGE Vive Kielce

In der Champions League treffen die Rhein-Neckar-Löwen am Mittwoch, 20. Februar, 19 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena auf den PGE Vive Kielce. Bei uns im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Orientalische Klänge in der Alten Feuerwache

Türkischen Folk, Rock und eine Prise Funk bringen Altin Gün am Mittwoch, 20. Februar, 20 Uhr, auf der Bühne der Alten Feuerwache in Mannheim. Die Gruppe präsentiert dann türkischen Popsound der 1970er Jahre. Hier geht’s zum Bericht.