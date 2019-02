Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Montag.

Freitag, 22. Februar

Adler Mannheim gegen Red Bull München

Die Mannheimer Adler spielen am Freitag, 22. Februar, 19.30 Uhr, in der heimischen SAP Arena gegen Red Bull München. In unserem Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Start des Literaturfestivals „Lesen.Hören“

Der Startschuss für das Mannheimer Literaturfestival „Lesen.Hören“ fällt am Freitag, 22. Februar, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache. Dann erzählt Joachim Meyerhoff „Die Toten, das Spiel und die Frauen“. Weitere Infos zum Programm finden Sie hier.

Erinnerungen an die Heimat

Der Roman „Wie der Soldat das Grammofon repariert“ dient als Basis für ein neues Stück des Mannheimer Stadtensembles, das am Freitag, 22.Februar, 20 Uhr, im Studio Werkhaus aufgeführt wird. Infos zum Stück und weiteren Vorstellungen gibt es hier.

Solo-Mucke und Kabarett

In Gehrings Kommode in Mannheim-Neckarau ist am Wochenende viel los. Am Freitag, 22. Februar langt Solokünstler Matz Scheid in die Saiten. Einen Tag später, am Samstag, 23. Februar, 20 Uhr, ist Kabarettist Nils Heinrich zu Gast. Weitere Infos zu beiden Veranstaltungen gibt es hier.

Frische Songs mit viel Schlagkraft

Zwei Jahre hat sich Umse für sein neues Album Zeit gelassen, nun ist das Ruhrpott-Kind wieder da und macht seinem Image als Malocher-MC alle Ehre. Seine Tour „Durch die Wolkendecke“ bringt ihn am Freitag, 22. Februar, 19 Uhr, in die Halle 02 nach Heidelberg. Weitere Infos gibt es hier.

Samstag, 23. Februar

Ende der Winterpause für den SVW

Am ersten Spieltag nach der Winterpause trifft der SV Waldhof am Samstag, 23. Februar, 14 Uhr, auf den FSV Frankfurt. Bei uns im Morgenweb erfahren Sie Aktuelles zum Spiel.

Ferrante-Adaption am Nationaltheater

Unter der Leitung von Regisseurin Felicitas Brucker und der Mitarbeit von Dramaturgin Anna-Sophia Güther bringt das Ensemble des Nationaltheaters Mannheim am Samstag, 23. Februar, 19 Uhr, die ersten zwei Bände der Saga von Elena Ferrante auf die Bühne. Hier geht’s zum Interview mit Brucker und Güther.

Spaceman Spiff in Neu

Spaceman Spiff hat sein Pseudonym abgelegt und macht jetzt als Hannes Wittmer Musik. Am Samstag, 23. Februar, tritt er um 19 Uhr beim „schöner lügen“-Festival in der Heidelberger Halle 02 auf. Weitere Infos gibt es hier.

Königlich leichte Klänge

Mit dem Londoner Projekt Morcheeba darf das Publikum am Samstag, 23. Februar, 20 Uhr, in der Heidelberger Halle 02 eine musikalische Neuerfindung beobachten, die zeitlose Maßstäbe setzen. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Salut Salon im Capitol

Schlicht und ergreifend „Liebe“ haben Salut Salon ihr aktuelles Programm überschrieben und widmen sich damit wohl dem größten Thema, das die Menschheit zu bieten hat. Am Samstag, 23. Februar, 20 Uhr, ist das Frauen-Quartett im Mannheimer Capitol zu hören. Weitere Infos hier.

Ska-Veteranen treten auf

Die Ska-Legenden aus Wiesloch geben sich die Ehre: The Busters haben neue Stücke und einen neuen Sänger am Start. Am Samstag, 23. Februar, 21 Uhr, treten sie im Karlstorbahnhof in Heidelberg auf. Weitere Infos in unserem Bericht.

Heitere Himbeerparty

Jeden letzten Samstag im Monat, so auch am 23. Februar, feiern Homosexuelle eine Kultparty und machen damit die sogenannte Himbeerparty zum größten monatlichen „Gays Event“ der Stadt. Weitere Infos in unserem Artikel.

Sonntag, 24. Februar

Mannheimer Adler müssen in Nürnberg ran

Die Adler Mannheim spielen am Sonntag, 24. Februar, 14 Uhr, auswärts gegen die Nürnberg Ice Tigers. Wir halten Sie in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Tanztheater für Kinder

Tanztheater für die Familie bringt die niederländische Tanzcompagnie „De Stilte“ am Sonntag, 24. Februar, um 17 Uhr im Pfalzbau Ludwigshafen auf die Bühne. Unter dem Titel „Ain’t Misbehaving“ geht das Stück der Frage nach, wer sich danebenbenimmt. Weitere Infos hier.

Jugendliche im Jazzclub Ella & Louis

Mit dem Benefizkonzert „Rauf auf die Bühne“ kommt am Sonntag, 24. Februar, um 18 Uhr im Mannheimer Jazzclub „Ella & Louis“ ein großangelegtes Musikprojekt des Rotary Club Mannheim-Kurpfalz zu seinem Ende. Jugendliche präsentieren hier ihre Arbeit, die sie mit Profimusikern und Pädagogen in den vergangenen Monaten erarbeitet haben. Weitere Infos hier.

Montag, 25. Februar

Neues Abenteuer der kleinen Hexe

Mit den Hits von „Bibi und Tina“ kommen die kleine Hexe und ihre beste Freundin am Montag, 25. Februar, 17 Uhr in den Rosengarten nach Mannheim – und sie bringen ein ganz besonderes Abenteuer mit. Das Konzert ist für Kinder ab drei Jahren geeignet, weitere Infos hier.