Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Dienstag.

Freitag, 1.März

Auswärtsspiel der Adler

Die Adler Mannheim fahren am Freitag, 1. März, zum Auswärtsspiel nach Augsburg. Das Spiel gegen die Panther beginnt um 19.30 Uhr. Sie können die Partie in unserem Live-Ticker verfolgen.

Bekannte Stars in neuer Besetzung

Ein Abend voller Improvisationen steht am Freitag, 1. März, 20 Uhr, im Ella & Louis im Rosengarten an: Beim nächsten „Jazz im Quadrat – Hautnah Exklusiv“-Konzert finden sich Trompeter Thomas Siffling, Pianist René Krömer und Marc Marshall auf der Bühne wieder. Mehr zu diesem Konzert erfahren Sie hier.

Rundgang bei Nacht

Die Stadtführung „Nachtwächter“ zeigt am Freitag, 1. März, das nächtliche Mannheim mit den historischen Fassaden des Barockschlosses sowie weiteren Monumenten und Denkmälern. Der Rundgang beginnt um 20 Uhr, Treffpunkt ist der Ehrenhof am Eingang der Schlosskirche. Weitere Infos gibt es hier.

Samstag, 2. März

Mit Mogli ins Abenteuer

In eine farbenfrohe Dschungelwelt verwandelt sich der Ludwigshafener Pfalzbau, wenn das Theater Liberi dort am Samstag, 2. März, 15 Uhr, das „Dschungelbuch“ inszeniert. Weitere Infos gibt es hier.

Sopranistin Asmik Grigorian in Mannheim

Als Tochter des großen armenischen Tenors Gegam Grigorian wuchs sie quasi auf der Bühne auf, nun steht die Sopranistin Asmik Grigorian am Samstag, 2. März, 19.30 Uhr, beim Festlichen Opernabend von Puccinis „Madame Butterfly“ auf der Bühne des Nationaltheaters Mannheim. Was sie im Interview sagt, das wir vorab mit ihr geführt haben, erfahren Sie hier.

Hamburger Band zu Gast in MS Connexion

Project Pitchfork geben sich am Samstag, 2. März, 20 Uhr, im MS Connexion in Mannheim die Ehre. Dabei stellen die Hamburger ihr neustes Album vor. Weitere Infos in unserem Bericht.

Kult-Party mit Biss

Ein rauschendes Fest feiern die Kreaturen der Nacht wieder am Samstag, 2. März, wenn sich ab 20.30 Uhr die Pforten der Heidelberger Stadthalle zum Ball der Vampire öffnen. Für die Kult-Fastnachtsparty sind gleich fünf Bands engagiert - welche das sind, lesen Sie hier.

Szenengrößen legen auf

Die niederländische Drum-& Bass-Gruppe Black Sun Empire ist am Samstag, 2. März, im Saal der Heidelberger Halle 02 zu Gast, um den Gästen musikalisch ordentlich einzuheizen. Weitere Infos gibt es in unserem Bericht.

Sonntag, 3. März

Narrenparade in den Quadraten

Rund 1500 Aktive ziehen am Sonntag, 3. März, beim 67. Fastnachtsumzug von Mannheim und Ludwigshafen durch die Quadrate. Der Umzug beginnt um 14 Uhr am Quadrat M1, schlängelt sich dann die Kapuzinerplanken in Richtung Wasserturm hinauf und die Planken dann wieder hinunter in Richtung Paradeplatz. Weitere Infos gibt es hier.

Adler Mannheim gegen Kölner Haie

Nach dem Auswärtsspiel gegen die Augsburger Panther stehen die Adler Mannheim am Sonntag, 3. März, wieder auf heimischen Eis in der SAP Arena. Um 14 Uhr beginnt das Spiel gegen die Kölner Haie. Das Spiel können Sie in unserem Live-Ticker verfolgen.

Montag, 4. März

Kindermaskenball im Rosengarten

Am Rosenmontag erobern die kleinen Fasnachter den Rosengarten: Am 4. März beginnt dort ab 14.11 Uhr der große Knax Kindermaskenball für Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren. Weitere Infos erfahren Sie hier.

Ball am Rosenmontag mit Raffaella Belcanto

Auch in diesem Jahr präsentiert die Mannheimer Sängerin Raffaella Belcanto ihren Rosenmontagsball. Dieser beginnt am 4. März, 20 Uhr, im Eventhaus Krautwickel. Hier geht’s zum Bericht.

Dienstag, 5. März

Schlossstadt in Narrenhand

In eine närrische Hochburg verwandelt sich Heidelberg, wenn dort am Dienstag, 5. März, der 171. Heidelberger Fasnachtsumzug für Feststimmung sorgt. Ab 14.11 Uhr schlängelt sich der bunte Lindwurm von der Bergheimer Straße über den Bismarckplatz durch die Hauptstraße, um schließlich auf dem Marktplatz zu enden. Weitere Infos gibt es unserem Bericht.

Folk-Pop aus Australien

Kat Frankie steht für anspruchsvollen Pop aus Australien, inzwischen in Berlin verortet. Am Dienstag, 5. März, 29 Uhr, gibt sie Sängerin und Songwriterin ein Konzert in der Halle 02 in Heidelberg. Mehr dazu lesen Sie hier.