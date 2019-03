Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag bis Dienstag.

Freitag, 8. März

Mathaisemarkt Schriesheim

Zu Beginn des Monats März beginnt in Schriesheim seit 440 Jahren der bekannte und beliebte Mathaisemarkt. Das erste große Volksfest der Kurpfalz im Jahresablauf lockt alljährlich je nach Wetter zwischen 100 000 und 150 000 Besucher in die Weinstadt an der Badischen Bergstraße. Eröffnet wird am Freitag, 8. März. Mehr Infos in unserem Dossier.

Samstag, 9. März

SV Waldhof im Topspiel gegen 1. FC Saarbrücken

Am Samstag, 9. März, um 14 Uhr tritt der SV Waldhof im Mannheimer Carl-Benz-Stadion gegen den 1. FC Saarbrücken an. Mehr dazu hier.

Affenstarke Grooves für die ganze Familie

Am Samstag, 9. März, ab 15 Uhr verwandelt sich das Congress Center Rosengarten in einen bunten Urwald. Das Theater Liberi inszeniert den Bestseller „Das Dschungelbuch“ als modernes Musical. Unterhaltsame Eigenkompositionen und temporeiche Choreographien versprechen ein spannendes Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern. Mehr Infos hier.

KKO im Rittersaal

Das Kurpfälzische Kammerorchester führt am Samstag, 9. März, um 19 Uhr im Rittersaal sein 5. Mannheimer Schlosskonzert auf. Johannes Schlaefli dirigiert Anton Arenskys „Variationen über ein Thema von Tschaikowsky op. 35a“ und Peter Tschaikowskys „Souvenir d’un lieu cher“ op. 42, bearbeitet für Violine und Streichorchester, sowie Camille Saint-Saëns’ „Introduktion und Rondo capriccioso für Violine und Orchester op. 28“. Solistin auf der Violine ist Viviane Hagner. Mehr dazu hier.

Techno-Festival „I Am Hardstyle“

Freunde der elektronischen Musik, die es etwas härter bevorzugen, kommen am Samstag, 9. März, voll auf ihre Kosten. Ab 19 Uhr öffnet das „I Am Hardstyle“-Event die Tore in der Maimarkthalle. Auf Abwechslung am Mischpult setzt das Duo Da Tweekaz. Mehr dazu in unserem Artikel.

ABBA-Hits in der SAP Arena

Die einzigartige Erfolgsgeschichte von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid begeistert auch noch 37 Jahre nach der Auflösung ihrer Gruppe ABBA. Die Tribute-Formation „Abbamania The Show“, die mit den größten Hits der Pop-Ikonen europa- und weltweit auf Tournee geht, lässt das ABBA-Fieber weiterleben. Am Samstag, 9. März, um 20 Uhr können sich Musikliebhaber und ABBA-Fans in der SAP Arena in Mannheim auf eine Zeitreise in die Pop-Ära der 1970er Jahre begeben. Weitere Infos gibt es hier.

Alex Auer & Co. im Pumpwerk

Ein Abend mit Klassikern und aktuellen Hits aus Rock, Pop und Soul steht am Samstag, 9. März, ab 21 Uhr mit Lava im Hockenheimer Pumpwerk auf dem Programm. Zwischen den Coverversionen tauchen auch immer mal wieder eigene Nummern der Band auf und sorgen für Abwechslung. Mehr dazu hier.

Sonntag, 10. März

TSG Hoffenheim gegen Nürnberg

Am Sonntag, 10. März, um 15.30 Uhr tritt die TSG 1899 Hoffenheim zum Heimspiel in der PreZero Arena gegen den 1. FC Nürnberg an. Weitere Infos gibt es hier.

Anekdoten im Grünen

Für historisch Interessierte ist der Lindenhof eine wahre Freude, besitzt der Mannheimer Stadtteil doch eine über 1000-jährige Geschichte. Gespickt mit Anekdoten und handfesten historischen Fakten ist die Stadtführung „Idyllischer Lindenhof“, die am Sonntag, 10. März, um 14 Uhr beginnt. Treffpunkt ist die Johanniskirche. Mehr dazu in unserem Artikel.

Musical-Erfolgstitel im Rosengarten

Große Melodien mit Gefühl: Im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens werden am Sonntag, 10. März, um 19 Uhr die „größten Musical-Hits aller Zeiten“ aufgeführt. In der gleichnamigen Show wirken unter anderem „Superstar“-Gewinner Alexander Klaws und der renommierte Musicaldarsteller Jan Ammann mit. Weitere Infos in unserem Artikel.

Montag, 11. März

Mittelstandskundgebung auf Mathaisemarkt mit Kultusministerin Eisenmann

Wo viele Menschen sind, da ist die Politik nicht fern: Auf der traditionellen Mittelstandskundgebung des Bundes der Selbstständigen (BdS) im Rahmen des Schriesheimer Mathaisemarkt spricht Kultusministerin Susanne Eisenmann am Montag um 17 Uhr im Festzelt. Weitere Infos im Dossier.

Dienstag, 12. März

Ian Paice im Musiktheater Rex

Die besten Songs von Deep Purple – dargeboten von dem einzig in der Band noch verbliebenen Gründungsmitglied: Eben dies bietet Ian Paice mit der Gruppe Purpendicular am Dienstag, 12. März, um 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim. In Clubatmosphäre ist dort der legendäre Schlagzeuger zu erleben, der mit seinem Groove Hits wie „Child In Time“, „Black Night“, „Smoke On The Water“, „Woman From Tokyo“ und „Hush“ prägte. Mehr dazu in unserem Bericht.